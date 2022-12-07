推特办公室改卧室遭监管调查，马斯克回击称“正事不干”

北京时间 12 月 7 日上午消息，据报道，美国旧金山验楼部（Department of Building Inspection）正在调查一起投诉，在投诉中原告指责马斯克将公司总部办公室改成卧室。

旧金山验楼部公关主管帕特里克・汉纳（Patrick Hannan）在声明中称：“我们需要确保大楼按预期使用。住宅建筑有不同的建筑规范要求，包括那些用于短期住宿的建筑。”

周一时推特员工前去上班，发现房间里居然有床垫，会议室似乎改成了寝室。

面对旧金山验楼部的批评，马斯克愤怒回击称：“旧金山攻击为疲惫员工提供床位的公司，却不去保护儿童。@LondonBreed，你优先应该做的事到底是什么？”（@LondonBreed 指的是旧金山市长布里德）

起诉文件称：“很明显推特的几间办公室已经改成了卧室，这违反了规定。”汉纳称验楼部将会与推特代表联系并拿到许可进入现场检查，如果发现推特违规，将会发送违规通知。

不同用途的空间有不同的要求，比如水、电及其它基础设施，验楼部要确保大楼在建造时与用途匹配。汉纳举例称：“与商务空间相比，酒店客房有完全不同的要求。”

自 10 月末接管推特以来，马斯克已经裁掉近半员工。知情者称，员工们已经在熬夜，增加床位完全有必要。