消息称马斯克已找到接班人，朱晓彤将出任特斯拉全球 CEO

IT之家 12 月 8 日消息，据品玩报道，通过可靠信源获知消息：特斯拉 CEO 埃隆・马斯克已确认了接替他担任特斯拉全球 CEO 的人选：特斯拉现任全球副总裁、大中华区 CEO 朱晓彤（Tom Zhu）。

报道称，也有不同的消息源透露，朱晓彤的“CEO”一职是全球性职位，但职责范围可能仅限于汽车业务，而不包括自动驾驶和机器人项目。

公开资料显示，朱晓彤于 2014 年 4 月加入特斯拉汽车公司，担任特斯拉中国超级充电站项目总监。2014 年 12 月，特斯拉全球副总裁兼中国区总裁吴碧瑄离职，超级充电站项目总监朱晓彤接任其职。

在担任中国区总裁期间，朱晓彤主导了一系列特斯拉产品中国本土化事项，包括体验中心开业、新车在华传播以及上海特斯拉超级工厂的建设等。

2021 年 9 月，朱晓彤在继续担任特斯拉全球副总裁、大中华区总裁，管理特斯拉在中国大陆、中国香港和中国台湾的“全权事务”的同时，已经开始负责特斯拉在亚太地区的业务。

在全面操盘大中华区，进而分管亚太地区业务之后，朱晓彤极有可能“再进一步”，接手特斯拉在全球的生产交付和销售业务。

报道还称，根据特斯拉在中国运营的主体 —— 特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（北京）有限公司的工商登记资料显示，朱晓彤仍然担任特斯拉在中国主要运营主体的法定代表人。其登记姓名为“Xiaotong Zhu”而非朱晓彤。这大概率说明朱晓彤已持有中国以外的护照，从身份上是一名外国人。

据接近特斯拉中国的人士对品玩透露：朱晓彤在一些关键特质上与马斯克极为接近 —— 接近 24 小时专注工作，凌晨 3-4 点秒回工作微信，几乎没有个人生活，对下属要求严格甚至苛刻。

对此，Tech 星球向特斯拉内部人士求证此事，该内部人士回应：“您觉得是真的吗？”，疑似间接否认了此消息真实性。

截至IT之家发稿时，特斯拉及中国区还未回应这一传闻。

今年 11 月，特斯拉公司董事詹姆斯・默多克在法庭上作证时表示，马斯克在过去几个月中，已经确定了一个潜在的继任者来领导特斯拉。但默多克没有透露潜在继任者的名字。此前，马斯克曾说：“坦率地说，我不想成为任何公司的 CEO。”