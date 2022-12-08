“硬核”但工资高，推特预招 20 个岗位吸引数百人申请

12 月 8 日消息，自从接管推特以来，埃隆・马斯克（Elon Musk）已经解雇了数千人，但这似乎并未影响到该公司的吸引力，其最新招聘信息吸引了数百人竞相发出求职申请。

美国当地时间周日，推特在职业社交网站领英上发布了大约 20 个预招聘岗位信息。这些空缺岗位涵盖了各种工程和设计职位，从网络、iOS 和 Android 工程职位到产品设计职位等。同时，该公司还在其求职页面上列出了 11 个招聘岗位。

不过，所有的招聘广告都注明，这些职位目前只代表在推特工作的“未来机会”。推特在领英和公司网站上写道：“请注意，这些招聘启事不是即时招聘，而是希望求职者提前提交申请以获得将来面试的机会。”

但出乎意料的是，已经有数十人申请了其中的几个职位。在领英上，推特一个软件工程师的空缺职位已经有超过 500 人递交了求职申请。推特发言人尚未就此回应置评请求。

自马斯克被收购以来，推特基本上陷入了混乱。马斯克在推特采取了许多削减开支的措施，包括不断对员工进行排名并解雇他们，削减免费午餐、休息日和远程办公等福利。

就在上个月，马斯克解雇了数千人，约占公司员工总数的一半，另外还有 2000 多名员工辞职。在他接管推特几个小时后，立即解雇了几名高管，其中包括推特前首席执行官帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）。

随后，马斯克向剩余员工发出了“最后通牒”，概述了其所谓的“推特 2.0”的愿景，即希望员工接受“高强度、长时间”的工作方式，否则就辞职。据悉，此举导致推特 4000 多名剩余员工中超过半数人离开。

但有迹象表明，推特的裁员风向正发生逆转。上周，马斯克分享了他制作的演示幻灯片，其中一张上写着“我们在招聘。”

在领英的招聘广告中，拥有至少三年工作经验的软件工程师年薪在 14.2 万美元到 20 万美元不等，拥有 9 年以上工作经验的高级软件工程师年薪在 24.3 万美元到 33.8 万美元之间。求职网站 Glassdoor 的数据显示，旧金山软件工程师的平均年薪为 108603 美元。

推特员工或许也能从公司股票中受益。据报道，今年 11 月，马斯克在一份内部备忘录中表示，推特员工仍然可以获得股票期权，这是“持续薪酬计划”的一部分。这位亿万富翁还表示，将向“表现杰出的员工”授予“非凡数额”的股份。