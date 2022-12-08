戴森 Zone 空气净化耳机售价公布，高达 949 美元起

IT之家 12 月 8 日消息，戴森在今年早些时候公布了其支持主动降噪的空气净化耳机 Zone，但当时对产品的一些细节保密。具体而言，戴森没有公布售价和上市时间，也没有对电池续航做太多说明，今日该公司分享了这些信息，这款耳机将于 1 月首先在中国上市，然后于 3 月在美国、英国、香港和新加坡推出，起价高达 949 美元（约 6615 元人民币），几乎是 AirPods Max 的两倍。

据介绍，戴森工程师分析了全球不同城市的空气污染情况，并产生了“可穿戴式净化器”的灵感。这款空气净化耳机将耳机和净化器功能整合，让用户同步体验主动降噪和空气净化的双重功能。

官方称，这款耳机具备双重净化系统，能够有效过滤城市中的污染物和有害气体。戴森创新研发无接触式面罩，可持续为口鼻输送洁净的气流，带来惬意、舒适、清爽的呼吸体验。

IT之家了解到，包装盒中有耳机、用于空气净化的可拆卸面罩、一套额外的静电碳过滤器、面罩清洁刷、一条 USB-C 充电线和一个硬盒。

据戴森称，静电过滤器在更换之前可提供长达 12 个月的使用。过滤器采用双层设计，其中包括富含钾的碳，以捕获酸性气体，如二氧化氮、二氧化硫和臭氧。总而言之，该公司声称过滤器能阻止 99% 的颗粒，包括小至 0.1 微米的颗粒。

在音频方面，Zone 耳机能够实现高达 38 分贝的主动降噪，并使用了 40 毫米的钕驱动单元。上市时，这款耳机将支持 SBC、AAC 和 LHDC 音频编解码器，以及蓝牙 5.0。

电池续航将取决于如何使用 Zone 的空气净化功能，这个功能需要供电才能使用。如果不启用空气净化功能，Zone 的 2600mAh 电池一次充电可提供 50 小时的听歌时间。如果将空气净化速度设置为最慢，电池续航约为 4 小时，将净化速度提高到“中”和“高”风量设置会进一步将电池续航分别减少到两个半小时和一个半小时。戴森说，使用 USB-C 充电，需要大约三个小时才能将电池从无电状态提升到 100%。