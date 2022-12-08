最高下调 1000 万台，华尔街机构纷纷下调 iPhone 在第四季度出货量预期

IT之家 12 月 8 日消息，恰逢需求最旺盛的美国圣诞购物季，苹果的 iPhone 出货量却受到富士康的供应中断等多方面因素影响，导致海外用户无法在圣诞节前获得新 iPhone。

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华尔街的各大机构也纷纷下调了 iPhone 在今年第 4 季度的出货量，IT之家现将这些机构的分析预期汇总如下：

Wedbush Securities：

供应短缺导致苹果 iPhone 在本季度的销售量减少 5-10%。中断让苹果每周损失大约 10 亿美元。

介绍：Wedbush Securities Inc.是一家位于洛杉矶的私人投资公司。截至 2022 年 2 月，该公司管理着 41 亿美元，拥有 7460 个客户。

海纳国际集团（Susquehanna）:

供应中断至少让本季度出货量减少 1000 万台，预估本季度出货量为 7000 万台。

介绍：海纳国际集团，通常缩写作 SIG，是一家美国的跨国私人金融科技公司，业务范围涵盖证券投资、交易、金融服务等。SIG 由一系列附属法人组成，分别主营股票、固定收益、能源、大宗商品、股价指数与金融衍生工具、私人股权与风险投资、研究、客户交易与机构销售的交易及自营投资。SIG 最广为人知的专长或许是金融衍生工具的定价与交易。

天风国际证券（TF International Securities）

本次供应中断会导致 iPhone 的出货量减少 20%，预估出货量为 7000-7500 万台之间。

介绍：天风国际证券集团有限公司，成立于 2016 年，是一家以从事无法归类的组织机构为主的企业。业界最出名的分析师郭明錤就来自于这家公司。

CFRA Research：

本次供应中断会导致 iPhone 的出货量减少 5-10%，最初的预估出货量为 8200 万台。

介绍：CFRA 是世界最大的独立研究公司之一，旨在帮助全球的订阅用户提升投资及商业决策。公司独有的差异化方法力求提供高质量的研究、提升投资组合业绩及降低风险。

KGI Securities：

iPhone 产量损失约为 1000 万部，或与一年前相比 iPhone 出货量减少约 12%。

介绍：该公司是中华开发金融控股公司的子公司。旗下有凯基投信、凯基期货、凯基投顾、凯基证券集团、泰国凯基证券等子公司。

Evercore ISI:

本次中断将减少 500-800 万台

介绍：Evercore Inc.，原名 Evercore Partners，是一家全球独立的投资银行咨询公司，由 Roger Altman，David Offensend 和 Austin Beutner 于 1995 年创立。自成立以来，该公司就超过 4.7 万亿美元的兼并，收购和重组交易提供咨询服务。

Piper Sandler：

将第 4 季度 iPhone 出货量预期下调至 7400 万台，中断可能会损失 900 万台。该季度的营收影响为 80 亿美元。

介绍：Piper Sandler Companies 是美国独立的投资银行和金融服务公司，专注于并购，金融重组，公开发行，公共金融，机构经纪，投资管理和证券研究。该公司通过其主要子公司 Piper Sandler＆Co.瞄准公司，机构投资者和公共实体。

摩根士丹利

将第 4 季度 iPhone 出货量预期下调至 7550 万台，再次下调 300 万台。

介绍：

摩根士丹利，业界又称“大摩、摩利”，是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等金融服务。摩根士丹利目前在全球 42 个国家的 1300 多个城市设有代表处，雇员总数达 6 万多人，公司的客户包括公司，政府，机构和个人。摩根士丹利在 2008 年 9 月将公司的注册地位更改为“银行控股公司”。