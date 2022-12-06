国产情怀单机《仙剑 7》带给我的交互新思路

引言

去年的 10 月份，仙剑 7 发布了，游戏采取了和历代不同的战斗方式。在 steam 上，从玩家们对它褒贬不一到现在的多半好评，很多细节上可以看到制作组的用心。作为一名交互设计师，在通关后也带给我了一些思考，本文主要从交互体验的角度来看看仙剑 7 在游戏设计上的优缺点。

一、战斗的技能操作

一般国内的仙侠游戏都会有很多技能键，比如图 1，在屏幕下方有特别多的技能键，在屏幕的下方摆上长长两排，十几个技能，常用的不常用的技能都放在了游戏画面上，可能是满足功能性的，但是一打眼看过去，总觉得观感上不是很好，有一种低品质的感觉。

（图 1，剑网 3 的游戏截图（只是以此为例，无心拉踩））

MMO 手游的技能键，也特别多，在手机上右下角能操作的技能键也有九个十个的。

（图 2，天刀的游戏截图（只是以此为例，无心拉踩））

每次遇到这样很多技能键的游戏的时候，我就琢磨，如果用手柄玩感觉，右手的基本操作键最多放 4 个，但是还要加上闪避和跳跃，如果做手柄适配，这要怎么放技能键呀。

然后我玩到了仙剑，按他的方法能放 10 个技能键，基本操作下，X 和 Y 是普通攻击和重击，点了 RT 就可以释放技能，并且特殊技能使用后也会有冷却的机制，按 RT 后，点 LT 可以切换第二页的技能页，特殊技能最多可以放 8 个，加上普通攻击，就是 10 个技能。如图 3，是仙剑的技能设置页，这些技能还可以自定义位置，感觉对于技能很多的游戏来说，这是一个很不错的解法。

（图 3，仙剑 7 的技能设置界面）

而且我在游戏的时候感觉还是很流畅的，没有让我感觉操作很繁琐，总体战斗时候使用技能还是很舒服便捷的。

二、唤神机制

在剧情推进的过程中，游戏有了唤神大招的机制，每个角色能唤的神是不一样的，这个还挺有意思的，但是唤神以后的操作手感真的不太好，感觉人物模型很僵硬，表现效果不太好。

以及唤神的左上角进度条 UI，一开始我都没发现这个是唤神大招的进度条，一开始引导教学没让我记住，后来朋友提醒我用大招了我才发现。

思考了下，这里可以优化的方案就是，在进度条走满了的时候左上角出现按键提示，这样就能够让玩家知道这里是大招的进度条了，并且能够明确目前攒够大招的情况。

三、图鉴界面

仙剑的图鉴系统做了很多分类，怪物系统的图鉴看到是时候觉得是比较一般的，如图 0，右侧的模型边缘有比较强的锯齿感，总觉得图没抠干净的样子，模型不能旋转查看，只能看一个方向，唯一和模型的交互性是可以看怪物的战斗动作。

其中图鉴中的音乐收集，和我有不谋而合的想法。在天籁选项里，有我在不同地图里收集到的音乐，我在这个系统里可以播放，即使我切到了其他歌曲的详情页，但是我还是可以播放之前播放的歌曲，并且在界面的下方有一行文字提示。

音乐是一件让人感到美妙的事物，如果不认真感受，可能一般做界面时，切换歌曲详情以后也会暂停播放这首歌了，这样的打断感就会比较强烈，多学习现在音乐 App 的交互方式，也可以给设计带来一些灵感。

虽然和仙 7 有了一点不谋而合的想法，但是它的音乐界面还是存在一些弊端，

只有音乐没有营造界面的氛围

在切换查看其他音乐的时候，没有定位返回当前播放歌曲的功能

四、御灵界面

随着剧情的推进，御灵界面里有了更多的可爱御灵，这些小家伙真的太可爱了，萌化我了，还可以和它们摸摸乐进行互动，还是很有意思的。不过我在体验感受后感觉存在两个小问题：

①左右切换的级别问题

这个界面有比较多的左右切换的情况，如果用手柄玩的话，每次我左右切换的时候都要思考很久，也可能是我操作习惯的问题，总觉得 LT 和 RT 是大肩键，应该要控制更高层级的切换，但是这里它用在了切换御灵果实上，而小肩键 LB 和 RB 应该是低层级的切换，却用在切换御灵上，我自己操作下来感觉有种反了的感觉。其实这个也不一定算是问题，有些游戏也采用了反着来的操作，也可能是操作习惯不同导致的。

②御灵出战的选中态不够强烈

对于出战的的御灵，如果在表现上能够变换下姿态，或者模型上有个放大的效果，可能会让玩家对自己选中的御灵有更强的伙伴感上的感受，目前只用了一个 tag 标签来体现，虽然满足了一般的功能性，但是体验上的感受是偏弱的。

五、伙伴界面

伙伴队伍界面在我第一次打开的时候还是很惊喜的，四个人物站在场景里，确实会更有一队人马的感觉。

再说回到界面本身，和御灵相比，感觉伙伴界面在选中态上效果会更好一点，伙伴界面用脚底下会生烟的方式来代表选中，不仅达到了功能性，而且表现上也更符合仙侠的感受，和御灵界面相比，它们就没有对御灵进行选中态的区分，只是单纯的加上了 UI 上的位移。

六、剧情对话

这个应该不仅我吐槽过了，感觉很多仙 7 玩家都吐槽过…… 就是在人物对话的时候，玩家没法控制角色的移动，只能站桩等待对话结束，才可以进行后续的操作，这里的阻断感也是很强烈的。比如这时候，角色在和队友 NPC 对话，但是我只能呆呆的站在走廊里一动不动，也看不到人脸，来进行剧情对话……

我猜是策划为了避免在对话过程中，玩家如果可以正常操作角色移动，在剧情对话一半的时候就和其他 NPC 对话了，这样容易产生多情况的 bug，所以用了生硬的解决方案。这里应该可以用其他方式来规避多情况的发生，同时也提升游戏体验，比如在对话过程中玩家移动速度变慢，对话完以后才能疾跑，在关键对话的过程中，限定范围，超过范围就算脱离剧情，强行拉回原点或者直接结束这里的剧情，之后要再玩这里需要重新过剧情，其他玩家的交互键屏蔽，等等，都可以让这里的体验更加灵活，不会有太强的阻断感。

尾声

最后分享点我在仙 7 的截图吧，用 4k 玩的真的太爽了，感觉很仙很美~~ 我不算仙剑老玩家，作为新玩家来玩，我感觉景做的还是很不错的（但是人物建模是很拉了）~~ 这么美，没有拍照系统有点可惜了。

本文来自微信公众号：GameTube （ID：GameTube），作者：姜姜