最低 / 推荐配置公布，《星球大战绝地：幸存者™》明年 3 月 16 日上架

IT之家 12 月 6 日消息，EA 和 Respawn Entertainment 于今年早些时候公布了《星球大战绝地》（Star Wars Jedi）系列续作叫做《星球大战绝地：幸存者™》（Star Wars Jedi: Survivor），并表示该作将于 2023 年上架。

官方虽然并未公告具体的上架日期，不过这款游戏的 Steam 页面显示该作将于“2023 年 3 月 16 日”上架。官方页面游戏介绍中写道：“《星球大战 绝地：幸存者™》续写了《星球大战 绝地：陨落的武士团™》故事结束五年之后的新剧情”。

IT之家还了解到，该页面还公布了这款游戏的最低配置和推荐配置：

最低配置：

操作系统：Windows 10 64 位

处理器：4 核 / 8 线程 | 英特尔酷睿 i7-7700 | 锐龙 5 1400

内存：8 GB 内存

显卡：8GB 显存 | GTX 1070|Radeon RX 580

DirectX：版本 12

存储空间：130 GB 可用空间

非可选补丁需要联网更新，不能在线游戏

推荐配置：