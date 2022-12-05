小米 13 / Pro 系列官方海报图曝光：“忘情一刻，真徕卡”

IT之家 12 月 5 日消息，此前小米宣布将举行小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会，届时，小米 13、小米 13 Pro、全新 MIUI 14 系统将正式亮相。

在发布会前，微博的开屏海报图片曝光了小米 13 系列手机的更多信息，包括机身侧面和方形相机模组等。小米 13 系列搭载徕卡影像技术，相关主题是“忘情一刻，真徕卡”。小米 13 标准版采用直边边框，小米 13 Pro 采用圆润边框。

据小米官方此前预热，小米 13 标准版为直屏，定制高端 OLED 直屏，视觉四等边；小米 13 Pro 版本则为双曲面屏。机身尺寸方面，小米 13 三边宽 1.61mm，最宽为 1.81mm，屏占比达 93.3%。官方海报显示，小米 13 宽 71.5mm，上左右三边框宽 1.61mm，下边框宽 1.81mm，采用居中打孔屏幕。此外，雷军称为了不硌手，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度，“握感出奇的舒服”。

IT之家获悉，全新的小米 13 系列将标配骁龙 8 Gen 2 芯片，基于台积电 4nm 工艺制程打造。

小米 13 Pro 将配备 5000 万像素的索尼 IMX989 1 英寸传感器，以及 75mm 徕卡长焦镜头。传闻中的规格显示，这款手机的长焦相机将采用 5000 万像素的三星 JN1 传感器，超广角镜头采用 5000 万像素的三星 JN1 传感器。将搭载 6.73 英寸 OLED 120Hz 显示屏，分辨率为 2K。这款手机还可能配备 4820mAh 电池，支持 120W 快速充电、50W 无线充电和 10W 反向无线充电。

另一方面，小米 13 标准版将采用 6.3 英寸 Full HD+OLED 显示屏，刷新率为 120Hz。后置三摄像头，包括 5000 万像素主摄像头，1300 万像素超广角摄像头和 1000 万像素的长焦摄像头。对于自拍相机，两款手机都将配备 3200 万像素的前置摄像头。小米 13 将配备 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充，50W 无线充电和 10W 反向无线充电。

小米 13 和小米 13 Pro 两款手机都将运行基于安卓 13 的最新 MIUI 14 系统。