小米 13 系列搭载科技纳米皮：解决不耐脏、容易变色问题

IT之家 12 月 8 日消息，小米今天公布了小米 13 系列发布会新的举办时间 ——12 月 11 日（周日）晚 19 点，同时官方继续对新机进行预热。

官方称，小米 13 系列搭载「科技纳米皮」，采用创新科技材料，一次性解决不耐脏，容易变色的选购顾虑，说不出的神奇。官方还放出了一段演示视频，视频显示，即使手机的背面被涂上墨水、喷漆等各种颜料，也能轻松使用纸巾擦拭干净，确实非常神奇。

根据此前爆料，小米 13 标准版拥有玻璃和素皮两种材质，小米 13 Pro 则使用陶瓷和素皮两种材质，这里的素皮应该就是小米现在公布的科技纳米皮。

根据此前官方预热，小米 13 全系搭载第二代骁龙 8 处理器，还有最新一代 LPDDR5X 8533Mbps 内存和 UFS 4.0 闪存，全系支持 IP68 防尘防水。其中小米 13 采用定制高端 OLED 直屏，视觉四等边，三边 1.61mm，最宽也仅 1.81mm，屏占比高达 93.3%，内置 4500mAh 电池，是历史上小米旗舰机的续航之王。小米 13 Pro 版本则为双曲面屏，配备 5000 万像素的索尼 IMX989 1 英寸传感器，以及 75mm 徕卡长焦镜头。

IT之家了解到，在此次发布会上，除了将推出全新小米 13 / Pro 系列旗舰手机，以及最新的 MIUI 14 系统，小米还将在发布会上推出多款新品，包括小米迷你主机、小米万兆路由器、小米 Sound Pro 等。