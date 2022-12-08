Excel 中超实用的 Ctrl+G 快捷键，教你如何使用

今天，小汪老师给大伙们分享一个非常实用的快捷键「Ctrl + G」，它拥有着多种使用方法！

1、选中指定单元格区域

使用快捷键「Ctrl + G」后，在“引用位置”中输入所要选中的单元格，确定就可以选中单元格。

2、批量填充空白单元格

如果我们需要将数据中所有的空白单元格全部填充相同的内容，可以先选中表格区域，然后使用快捷键「Ctrl + G」，进入「定位条件」-「空值」，就能够选中所有空白单元格了，然后输入内容，按下「Ctrl + 回车」即可批量填充。

3、删除多余的空白行

表格中有许多没用的空白行，怎样快速删除这些空白行，且不影响其他数据？选中表格后「Ctrl + G」，「定位条件」-「空值」，然后即可删除所有空白行了。

4、选中所有使用公式单元格

想要选中表格中使用公式的单元格，我们可以使用快捷键「Ctrl + G」，进入「定位条件」，勾选「公式」，确定，此时，就已经选中了所有使用公式的单元格了。

5、两列对比找出不同内容

Ctrl + G 快捷键，还能够对比两列数据，找出不同之处。选中两列内容，然后使用 Ctrl + G 快捷键，「定位条件」-「行内容差异单元格」。

6、不复制隐藏单元格

有时候，我们隐藏了部分行或者列，复制的时候，不希望复制隐藏的单元格内容。可以通过「Ctrl + G」轻松搞定。

7、填充合并单元格

单元格被合并居中了，如何取消并填充呢？先取消合并后居中，然后 Ctrl + G，进入「定位条件」，选择「空值」，然后在编辑栏中输入“=”，选择上一单元格，按下「Ctrl + 回车」即可填充。

8、批量计算小计

在使用 Excel 时，我们经常会运算公式来计算小计的结果。不过，学会使用「Ctrl + G」我们可以轻松快速的完成小计运算。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪