三星海外 Galaxy A22 / A23 / M22 / S20 FE / A42 / A51 / A13 开始推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版

IT之家 12 月 6 日消息，三星正在面向更多机型推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版系统更新，包括欧洲的 Galaxy A22、德国和俄罗斯的 Galaxy A23 LTE / 5G、欧洲的 Galaxy M22、 塞尔维亚的 Galaxy S20 FE (LTE) 骁龙版、韩国的 Galaxy A42 5G、欧洲的 Galaxy S20 FE 5G 和 Galaxy A32 LTE、欧洲的 Galaxy A51 LTE、欧洲的 Galaxy A13 5G 手机获得了稳定版更新。

IT之家获悉，三星安卓 13（One UI 5.0）更新带来了革新的 UI 设计，具有扩展的调色板功能，堆叠的小组件，通知区更大的应用图标，调整的快速设置开关，以及通知区的半透明效果。动画和过渡现在看起来更加平滑。

新软件还为支持的应用程序带来了每个应用程序的语言设置，改进了内置应用程序，以及更多的可访问性设置。三星在整个系统中增加了 OCR（光学字符识别）功能。因此，相机和图库应用程序可以从图像中提取文本。甚至三星键盘也可以打开相机视图，从实时相机画面中捕捉文本。

三星已将 Bixby Routines 更名为 Modes & Routines。它是 Bixby Routines 的简单版本，为大多数人预设了一些常规程序。Bixby 和 Modes & Routines 都获得了新功能和新选项。现在，每个应用程序如何显示通知有了更细化的选项。

现在有更多的表情符号、动画表情符号和 AR 表情符号。还有简化的隐私和安全部分，新的连接设备菜单，以及新的多任务手势。内置应用程序和 One UI 内的搜索性能得到了改善。相机应用得到了稍微简化的设计。

Samsung DeX UI 得到改进。Samsung Gallery、Samsung Internet、Samsung My Files 和其他内置应用都获得了很多新功能。现在可以自定义或关闭内存扩展。内置的图像和视频编辑器也得到了改进。还支持详细的 Wi-Fi 诊断菜单。