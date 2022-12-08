首个基于开源欧拉 openEuler 的 RISC-V 架构 Linux 发行版 Eulaceura 发布

IT之家 12 月 8 日消息，据 openEuler 官方消息，近日，openEuler RISC-V SIG 推出了一款基于 openEuler 的发行版 ——Eulaceura。

这是首个基于 openEuler 开发的 RISC-V 架构的发行版，给 RISC-V 的开发者开箱即用的 RISC-V 系统环境，方便开发者进行各种创新项目的开发与验证。

openEuler 是一个开源、免费的 Linux 发行版平台，支持鲲鹏及其它多种处理器，能够充分释放计算芯片的潜能，是由全球开源贡献者构建的高效、稳定、安全的开源操作系统，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。

据介绍，Eulaceura 使用的是麒麟信安的 Kiran 桌面环境，初始系统语言为中文，附带以下应用：

邮件客户端： Evolution v3.38。

网络浏览器 - Firefox： 主要仓库版本 98.0.2，附加仓库版本 102.0.1，105 版本更新推送 - Chromium 浏览器：主要仓库版本为 101，附加仓库版本为 104，105 版本更新推送

Java：毕昇 JDK v11.0.14+9.

▲ Eulaceura 运行截图，图源 openEuler，下同

IT之家了解到，Eulaceura 每半年发布一个新版本，每个季度进行汇总更新和不定期小型更新。由于 openEler RISC-V 软件仓库在部分软件版本的选择上较为激进，处于一个滚动更新的状态，所以 Eulaceura 为了保持基础架构稳定，在软件包上会尽可能保持与当前 openEuler 其他架构版本的软件版本尽量保持一致，出现漏洞和问题时将通过增量更新的方式进行更新。在遇到向后移植比较困难的时候，Eulaceura 会发布新版本。

Eulaceura 使用社区的原生解决方案，可以给 RISC-V 爱好者与学习者一个开箱即用的 RISC-V 实验环境、支持在 RISC-V 架构下各种社区项目的验证与落地。在未来，Eulaceura 计划让应用于不同开发板硬件的系统采用统一的镜像，达到硬件通用适配的目的。Eulaceura 也可以作为 RISC-V 硬件上长期运作的操作系统候选。

得益于 openEuler 的基础，用户也可以在 RISC-V 开发版上启动一些服务：比如使用 Apache 启动网页服务、使用 MySQL 启动数据库服务。用户更可以使用 docker 容器引擎，建构 RISC-V 架构的容器映像，或者启动其它发行版、开发调试等。

Eulaceura 目前提供 QEMU 虚拟机镜像，IT之家小伙伴们可以自行下载体验。

下载地址：repo.tarsier-infra.com

项目地址：https://gitee.com/eulaceura