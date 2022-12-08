深度操作系统 deepin 20.8 发布：新增“深度之家”，提升 Wine 应用开启速度

IT之家 12 月 8 日消息，深度操作系统（deepin）是一款致力于为全球用户提供美观易用、安全稳定服务的 Linux 发行版，同时也一直是排名最高的来自中国团队研发的 Linux 发行版。

深度操作系统今日迎来了 20.8 版本更新，新增社区自研应用“深度之家”，升级 Qt 至 5.15.6 版本，更新了 DTK 开发库，修复底层漏洞，进一步提升系统兼容性和安全性。

IT之家了解到，功能层面上，深度操作系统 20.8 积极响应社区用户反馈的需求，开发并集成了大量实用功能。

深度之家 新增社区自研信息聚合型应用“深度之家”，V1.0.0 阶段实现了对社区 GitHub、Wiki、论坛、自媒体等重要信息平台的聚合，支持 deepin ID 账户体系登录和基础消息推送能力。在这里，你可以实时接收到社区消息，进行互动交流、参与问卷调查等。未来，我们将建立完善的需求、BUG 追踪体系，以及针对软件、硬件的专项反馈渠道，更好地为社区用户提供服务。 应用商店 提升了 Wine 应用下载完成后的开启速度，优化应用更新和应用管理页面视觉效果，支持应用详情页评论复制与粘贴，带来更加良好的下载使用体验。 文件管理 功能上进一步优化，新增光盘目录下将文件保存为镜像文件，支持通过右键菜单对外设进行重命名与格式化，支持生成图片轮播屏保，让文件管理更加“智能”。

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