两者并存：消息称苹果“realityOS”基于 iOS，而“xrOS”基于 macOS

IT之家 12 月 8 日消息，苹果的混合现实头显有望在 2023 年推出。此前消息称该头显搭载的是“realityOS”系统，不过日前又有报道称该系统叫做“xrOS”。而国外科技媒体 9to5Mac 最新报道称这两个名字在内部是并存的。

苹果通过一家空壳公司注册了包括“realityOS”、“Reality One、“Reality Pro”和“Reality Processor”等商标，因此“realityOS”是非常适合苹果 AR / VR 头显设备的系统名称。

而彭博社上周报道，苹果已经确定新款头显设备所用系统为“xrOS”，其中的“xr”的意思为“extended reality”（扩展现实），从整合 AR / VR 的角度来看这个名称也是合理的。

那么苹果的头显设备系统叫做什么名字？国外科技媒体 9to5Mac 通过内部渠道了解到，“realityOS”和“xrOS”两个系统是并存的。前者基于 iOS 平台，后者基于 macOS 平台。只是目前尚不清楚两个系统之间会有什么样的差别。

IT之家了解到，国外科技媒体 The Information 在 2021 年报道中指出，苹果开发的首款头显公司需要连接 iPhone，大部分处理都是在 iPhone 端完成的。而苹果后续还开发了一款可以独立运行的头显设备，不需要连接 iPhone 即可操作。

根据一些泄露的模拟图，苹果混合现头显的设计将在很大程度上受到 AirPods Max 和 Apple Watch 的启发。由于这是一个旨在实现沉浸式的设备，预计它将配备两个 8K OLED 显示屏，以及用于环境和手势检测的先进传感器。