Jake Gyllenhaal 有望出演苹果原创剧《无罪的罪人》（Presumed Innocent）

IT之家 12 月 8 日消息，苹果 Apple TV+ 于今年 2 月订购了 J・J・艾布拉姆斯（J.J. Abrams）和大卫・凯利 (David M. Kelley) 的的新剧《无罪的罪人》（Presumed Innocent）。而最新消息称苹果正和演员杰克・吉伦哈尔（Jake Gyllenhaal）磋商，由他担任该剧主角。

IT之家了解到，《无罪的罪人》是根据斯各特・图罗（Scott Turow）在 1987 年发行的同名小说改编，讲述了一起非常可怕的谋杀案。拉斯迪在检察院里打拼多年，最终成为了首席检察官。某日，助理检察官卡洛琳出现在了拉斯迪的身边，主动对他投怀送抱。

原来，卡洛琳觊觎拉斯迪的首席检察官之位已久，她希望帮助拉斯迪坐上监察处处长的职位，自己则可以渔翁得利。哪知道拉斯迪并非野心勃勃之人，对向权力顶峰攀爬并无兴趣，得知了计划落空，卡洛琳果断的离开了拉斯迪。

然而某一日，拉斯迪忽然得到了卡洛琳被杀害的消息，令他感到匪夷所思的是，凶案现场的种种证据，都在控诉拉斯迪就是罪魁祸首。拉斯迪知道自己落入了某人一手策划的陷阱之中，而愿意为他辩护的，只有他自己。

苹果已经基本锁定，邀请吉伦哈尔饰演主角。该剧目前正由大卫・凯利改编成为电视剧，与马修・廷克一起担任 David E. Kelley Productions 的执行制片人。