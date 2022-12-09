Meta 第二宗反垄断诉讼开审：被指想用并购独霸元宇宙江山

北京时间 12 月 9 日早间消息，据报道，当地时间周四，美国拜登政府在法庭上指控社交媒体巨头 Meta 平台公司，企图通过并购的途径获得对元宇宙市场的主导权。当天，美国政府阻止 Facebook 母公司收购虚拟现实软件厂商“Within”的反垄断诉讼正式开始审判。

今年 7 月，美国联邦贸易委员会（FTC）正式向法庭提出了反垄断诉讼。该机构指控称，Meta 之所以收购 Within，目的是在虚拟现实健身软件领域实现垄断市场。FTC 要求法庭发布禁止令，阻止这一收购交易。

周四在开庭陈述中，FTC 律师 Abby Dennis 表示，收购 Within 是 Meta 背后宏大计划的一部分，即通过第三方产品并购获取尽可能多的虚拟现实用户，包括 Within 公司旗下知名的虚拟现实健身软件 Supernatural。

Dennis 表示，这一并购将会增加 Meta 现有的虚拟现实软件用户。其中，这些用户以年轻人、男性为主，更热衷于虚拟现实游戏。

Dennis 提到了 Meta 公司 2021 年初制定的一个计划，即利用自己的资源和能力，开发自有的虚拟现实健身软件，在收购 Within 之前，Meta 一直是这么想的。

Dennis 介绍说，Meta 这个计划的名字是“蛋糕行动”。2019 年，Meta 通过收购获得了一个节奏游戏软件，该公司准备和联网健身设备制造商 Peloton 合作，把这个软件改造为虚拟现实健身工具。

Dennis 引述了 Meta 首席执行官扎克伯格的一封电子邮件。扎克伯格在邮件中表示，非常看好虚拟现实健身软件的市场，和 Peloton 公司的合作会非常令人满意。

在法庭上，Meta 和 Within 公司的律师表示，FTC 在定义相关软件市场方面有些混乱。在市场上，两家公司和种类丰富的健身软件进行竞争，而不仅仅是虚拟现实健身软件。

Meta 律师表示，开发自有健身软件的计划一直有进展，已经超越了低层“头脑风暴”的开发阶段。被告律师也表示，FTC 低估了自己所定义的健身软件市场竞争性，比如苹果、谷歌等公司都有可能进入这一市场。

FTC 一直指控称，Meta 公司通过收购中小潜在竞争对手的方式，削弱市场竞争。这一次的审判将是对 FTC 维护市场公平勇气的考验（只不过这一次所关注的市场是新兴的 VR / AR 软件）。

除了 Within 并购之外，FTC 对 Meta 还有另外一宗反垄断诉讼。2020 年，FTC 提交诉讼，要求法庭取消 Meta 过去的两次社交工具并购（Instagram 和 WhatsApp）。需要指出的是，在并购发生时，这两个软件都处在一个新兴市场。

如果 FTC 这一次反垄断诉讼获得胜利，这将会削弱 Meta 在虚拟现实和增强现实市场的整合能力。Meta 掌门人扎克伯格十分看好元宇宙概念和这两个市场，认为将成为下一代的计算平台。

如果法庭阻止 Meta 在元宇宙领域进行并购，该公司将面临更大压力，即自行开发产品，同时丧失收购兼并带来的各种好处 —— 比如营收、开发人才、数据、控制权等。

Within 是 Supernatural 的开发商，该公司宣传称，Supernatural 拥有专家级教练，是一个完整的健身服务，用户可以在风景优美之处，配合音乐进行各种运动。

目前，Supernatural 软件只能在 Meta 推出的虚拟现实设备 Quest 上使用。这种设备能够提供浸入式数字视觉、听觉的体验。美国科技市场研究公司 IDC 预测，Quest 未来能够在全球虚拟现实设备市场斩获九成份额。

目前 Quest 的软件商店中一共有 400 多种软件，绝大部分由外部开发商开发，不过商店中人气最旺的软件“Beat Saber”则由 Meta 开发。这也正是 Meta 准备和 Peloton 合作，改造为健身软件的内部产品。

2021 年 10 月，Meta 和 Within 达成了并购交易，而在交易宣布之前一天，该公司宣布把名字从 Facebook 改为 Meta，这也体现了扎克伯格豪赌元宇宙市场的决心。

据报道，在此案审判中，扎克伯格将以证人身份出庭，其他可能出庭的证人还包括 Within 首席执行官 Chris Milk，Meta 首席技术官 Andrew Bosworth，后者是 Meta 旗下负责元宇宙业务的“现实实验室”负责人。