Meta VR 头显获准在德销售，按反垄断要求取消 Facebook 账号捆绑

北京时间 12 月 8 日早间消息，据报道，美国社交媒体巨头 Meta 的虚拟现实头显此前在德国遭遇了政府反垄断干预，被迫停售。据最新消息，Meta 的虚拟现实头戴设备已经准备重新在德国零售店销售，这也是两年来第一次。

当地时间周三，Meta 公司发表了一篇官方博文，表示在圣诞节之前，该公司虚拟现实头戴设备“Meta Quest 2”将在德国国内的零售店销售。另外购买这一硬件的消费者无需提供 Facebook 账号（Meta 旗下主流社交平台）。

之前，德国政府反垄断机构“联邦卡特尔办公室”和 Meta 达成了一个协议，允许虚拟现实硬件的用户使用 Facebook 平台之外的独立账号登录。上个月，联邦卡特尔办公室宣布，已经再一次批准 Meta 在德国销售虚拟现实头戴设备。

2020 年，德国最高法院支持了政府反垄断部门提出的指控，即 Facebook（Meta 公司旧名）要求用户使用自家平台的账号登录虚拟现实设备，属于滥用市场主导地位。随后，Facebook 停止在德国销售这些产品。

随后不久，德国联邦卡特尔办公室主任安德雷亚斯・蒙特（Andreas Mundt）在一份声明中表示，经过双方协商，Facebook 公司已经回应了德国政府的隐忧，作为解决反垄断问题的一个方案，该公司同意给 Quest 虚拟现实设备的用户另外一个选项，即创造一个 Facebook 平台之外的独立账号体系。

虽然用户账号的问题已经解决，但是在 11 月份的声明中，联邦卡特尔办公室还表示，他们还在关注另外一个 Meta 公司涉及到反垄断的问题，即用户数据在 Meta 公司旗下不同的互联网服务之间，是否有交换，如何进行处理。