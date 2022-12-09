Jeff Minter 重启《Akka Arrh》街机游戏，曾因难度太高而未全面发行

IT之家 12 月 9 日消息，曾为雅达利（Atari）开发了《暴风雨》（Tempest）系列、《守卫者》（Defender）系列等 20 多款游戏的美国独立游戏开发者杰夫・明特（Jeff Minter）宣布再次启动名为《Akka Arrh》的街机游戏项目。

IT之家了解到，《Akka Arrh》是一款经典的 2D 射击游戏，该作原型曾于 1982 年小规模测试发行，但由于测试者认为游戏难度太高最后未能全面发行。因此，目前已知可以运行《Akka Arrh》的街机仅有 3 台。其中 1 台在在 2012 年圣克拉拉凯悦酒店举行的庆祝性街机游戏展“California Extreme ”中向公众展示。

为了庆祝 2022 年的《Atari 50: The Anniversary Celebration》，这款游戏重新上架。雅达利表示：

《Akka Arrh》是非常疯狂的游戏，能够让你感受到满屏爆炸的快感，也体现了创造者 Jeff Minter 的幽默感。他对迷幻色彩有着痴迷的热爱，并希望制造纯粹的街机快乐。

IT之家了解到，这款充满动作的街机射击游戏有两种游戏模式，50 个独特的关卡，并可保存。在 1982 年街机柜的重制版中，人们可以通过无障碍设置选择适合自己的视觉效果水平。