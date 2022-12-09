散热同时也要静音，苹果新头显专利让你尽情沉浸在游戏中

IT之家 12 月 9 日消息，援引国外科技媒体 Patently Apple 报道，苹果自 2020 年以来已经获得了多项用于改进头显散热的技术专利。而苹果今天再次获得了一项名为“缓解头戴式设备的噪音”的专利，描述了一个静音的散热系统，以便于佩戴者能够长时间进行游戏等沉浸式体验。

苹果公司指出，包括头戴式显示器、头显、面罩、智能眼镜、平视显示器在内的头戴式设备，可以实现一系列由组件（如传感器、电路和其它硬件）管理的功能。头戴式设备可以提供身临其境或其它自然的用户体验，因此用户可以轻松地专注于享受体验，而不需要留心头戴式设备的运行原理。

IT之家了解到，头戴式设备的部件在操作过程中可以产生热量。长时间的过度发热会损坏头戴式设备的部件，给用户带来不适。虽然圈内有多种散热方式，其中一个方案就是在头戴式设备上植入一个主动散热风扇，但缺点是可能会产生噪音，影响用户的使用体验。

苹果公司的发明涵盖了可以提供一种头戴式设备的系统，该系统可以有效地管理热量，同时也以减少用户对其感知的方式管理噪音输出。

在流道上延伸的支撑件可以在流道内提供具有不同轮廓和 / 或横截面尺寸的多个部分。每个剖面和 / 或横截面尺寸可以在不同的频率上产生音调噪音，因此产生的音调噪音分布在多个频率上，使得有可能在由头戴式设备产生的宽带噪音中掩盖这种音调噪音。

这样的支撑件可以可移动地设置在流道内，并与头戴式设备的其它部件刚性连接，例如头戴式设备外侧的摄像头和头戴式设备内侧的显示模块。这样的支撑件也可用于将热量从头戴式设备的其它部件上引开，由流道内的空气流散去。