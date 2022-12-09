AMD Radeon RX 7900 系列显卡媒体评论解禁，开箱视频已放出

IT之家 12 月 9 日消息，AMD 已经解封了对 Radeon RX 7900 系列新显卡的媒体评论，包括 TechPowerUP、ComputerBase、Overclock3D 在内的多家媒体，BPS Customs、Hardware Canucks、ShortCircuit 在内的多位油管主播已经放出了 Radeon RX 7900 系列显卡的开箱和初步评测。

BPS Customs

Hardware Canucks



ShortCircuit

根据媒体公布的照片和视频，Radeon RX 7900 XT 和 Radeon RX 7900 XTX 这两块显卡虽然看起来非常相似，都是双插槽设计，都有两个 8 针的电源接口，但是两者还是存在一些明显差异。首先，完整的 Navi 31 GPU 更大一些，而且有内置的 RGB 灯效。

通过一些媒体公布的照片，Radeon RX 7900 XT 和 Radeon RX 7900 XTX 两者的电路板是不同的，RX 7900 XT 使用的是 D704 PCB，而 RX 7900 XTX 配备的是 D702 PCB，后者更宽一些。

IT之家了解到，旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。