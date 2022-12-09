欧洲核子研究中心、费米实验室粒押注 AlmaLinux，完美兼容 Red Hat Enterprise Linux

IT之家 12 月 9 日消息，2020 年 12 月 8 日，IBM 的 Red Hat 宣布停止使用 CentOS 作为独立发行版，改为推出滚动更新发行版 CentOS Stream，把它作为企业发行版 RHEL 的上游 beta 版本。

自那之后，社区便推出了多个项目替代 CentOS，其中最为突出的是两个项目：Rocky Enterprise Software Foundation 赞助的 Rocky Linux；另一个是 AlmaLinux OS Foundation 的 AlmaLinux。

从那以后，这两个发行版一直在相互竞争。IT之家了解到，AlamaLinux 优势在于更快的更新速度；Rocky Linux 则拥有更多的用户基础，而这两种发行版都有自己的粉丝。

值得一提的是，AlmaLinux 与 RHEL 二进制兼容，可运行经过 RHEL 认证的应用程序，而无需支付使用 RHEL 的费用。

现在，著名的科学研究机构费米实验室和欧洲粒子物理研究所（CERN）发表联合声明，宣布将在其研究设施中采用 AlmaLinux。

官方声明称，AlmaLinux 的优点包括每个大版本支持寿命长，支持扩展架构，快速的发布周期，上游社区贡献，支持 security advisory metadata，完美兼容 Red Hat Enterprise Linux 及其它重构版本。

CERN 和 Fermilab 计划继续将 RHEL 用于有限数量的服务和应用程序。CERN 预计将在 2024 年 6 月之前继续支持 CERN CentOS 7，类似 Scientific Linux 7（另一个过气的发行版）。

上个月，Rocky Linux 成立了自己的基金会，即 Rocky Enterprise Software Foundation (RESF)。但是，RESF 并非大家以为的非营利性机构，它是一家位于特拉华州的公共福利公司，拥有股东并可以寻求盈利。