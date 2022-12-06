消息称微软将开发一站式“超级应用”：整合购物、通讯、搜索等服务，灵感来自微信

IT之家 12 月 6 日消息，据 theinformation 报道，知情人士透露，微软最近考虑构建一个“Super App（超级应用）”，可以将购物、通讯、网络搜索、新闻和其他服务结合在一个一站式智能手机 App 中。

报道称，这将是微软进一步扩展到消费者服务的雄心勃勃举措。知情人士还称，微软高管希望该 App 能够推动该公司数十亿美元的广告业务和必应搜索业务，并吸引更多用户使用 Teams 通讯和其他移动服务。

▲ 微软在苹果 App Store 推出的应用

不过，与苹果和谷歌不同，微软将不会推出手机应用商店，而是通过创建一个人们不需要离开即可访问微软其他产品的多合一 App，微软希望效仿腾讯的移动战略。知情人士表示，腾讯的微信 App 将通讯与购物、在线游戏、新闻在内的各种服务相结合，是微软高管的灵感来源。

目前微软尚未对该消息置评，如果微软将自家的服务整合到了一个 App 中，你会使用吗？

IT之家了解到，微软在经历了自家 Windows Phone 平台的失败后，目前的策略是将自家的软件服务带到更多的设备中，推出了多款安卓 / iOS 应用。

此外，在向英国竞争与市场管理局（CMA）提交的文件中，微软透露其将打造 Xbox 手机游戏商店，直接在移动设备上提供游戏，挑战苹果和谷歌。