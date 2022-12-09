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比亚迪护卫舰 07 上市：最高 205km 纯电续航，综合补贴后售价 20.28 万至 28.98 万元

2022/12/9 17:17:34 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 12 月 7 日消息，比亚迪护卫舰 07 上市发布会于 12 月 9 日召开，新车定位全新大五座超混 SUV。护卫舰 07 新车共推出六款配置，其中包含 DM-i 和 DM-p 两种动力，以及 100KM、205KM 和 175KM 三种续航里程版本，售价区间为 20.28-28.98 万元。护卫舰 07 实现了最高 205km 的纯电续航和超过 1200km 的综合续航。

下面是具体售价信息：

  • 100KM 豪华型售价 20.28 万元

  • 100KM 尊贵型售价 21.58 万元

  • 100KM 旗舰型售价 22.88 万元

  • 205KM 尊贵型售价 24.58 万元

  • 205KM 旗舰型售价 25.98 万元

  • 175KM 四驱旗舰型售价 28.98 万元

护卫舰 07 上市权益包括：2 年 0 息，首付 50% 起，5000 元置换补贴，免费赠送 4 次常规保养；非营运车辆三电系统终身保修 (首任车主)，整车包修期 6 年或 15 万公里；2 年免费充电桩及安装权益；还有 2 年免费车机流量，2 年免费云服务，2 年免费 E-CaII 紧急救援、I-Call 智慧客服，免费 OTA 系统升级，免费在线导航，免费智能语音在线。（以上权益截止至 12 月 31 日 (含) 止，详情请咨询当地经销商。）

外观方面，护卫舰 07 基于比亚迪全新“海洋美学”设计理念打造，整车运用丰富的海洋元素。“海浪律动前脸”搭配格栅两侧阵次排列的灯组，拉伸前脸视觉宽度，“深海中脊峰式格栅”采用亮黑色饰件垂直紧密排列，格栅之上采用透明件覆盖格栅条纹及 LOGO，带来更年轻视觉观感。深海光影晶钻大灯与上格栅融为一体，结合比亚迪新字标发光 LOGO，进一步凸显前脸的辨识度与科技感。波纹双影式舰身和逐浪奔涌车身腰线，勾勒出奇妙的车身光影曲面，让整车外观更具视觉冲击力。

护卫舰 07 的 205KM 和 175KM 款型配备前格栅灯源和 D 柱能量指示灯，拥有丰富灯语，其中 D 柱能量指示灯可以在车辆开闭锁时，配合海浪旋涡式尾灯营造出迎宾效果。

护卫舰 07 采用全新大五座布局，舍弃了使用率较低的第三排座椅，配合长宽高分别为 4820/1920/1750mm，轴距为 2820mm，以及后排纯平地台设计，最大程度释放后排乘坐空间与后备厢储物空间。

护卫舰 07 侧面采用上下双腰线设计，还采用了隐私玻璃和隐藏式门把手设计。车尾部分饱满圆润，柔和线条。同时，新车采用贯穿式尾灯组，尾厢上沿处还设计了扰流板。

内饰方面，延续比亚迪家族风格，采用了云雾灰内饰配色，车门板通过海洋灵动的波浪以及细节造型，营造出海洋网独特的驾乘空间。

智能化配置方面，护卫舰 07 全系标配 15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad，内置最新的 DiLink 智能网联系统，支持 5G 互联，数据传播速度得到极大提升。同时，新车还采用全新升级的全场景智能语音功能，新增连续对话、可见即可说、四音区唤醒功能。同时，护卫舰 07 高配车型还配备了 HiFi 级定制丹拿音响，带来影院级和音乐厅般的临场聆听体验。

护卫舰 07 是支持 iPhone NFC 数字钥匙的车型，其全系标配全场景数字钥匙，除了支持 Android 手机，还能用 iPhone 或 Apple Watch 来解锁、闭锁以及启动车辆。

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动力方面，护卫舰 07 搭载比亚迪超级混动技术，同时提供 DM-i 与 DM-p 两种动力架构，采用骁云-插混专用 1.5T 高效发动机、EHS 电混系统、超级混动专用功率型“刀片电池”。发动机最大功率为 102kW，其中两驱版的电动机最大功率为 145kW；四驱版的双电机最大总功率为 295kW，最大总扭矩 656N・m，官方公布 0-100km / h 加速仅需 4.7 秒。

IT之家了解到，续航方面，护卫舰 07 提供三种续航里程版本，分别是搭载 DM-i 的 100KM 款型、205KM 款型以及搭载 DM-p 的 175KM 四驱款型，其中 205KM 款型综合续航超 1200km。此外，新车全系标配直流快充接口，其中 100KM 款型支持最大 40kW 的快充功率，205KM 款型及 175KM 款型最高可达 75kW，20 分钟即可将电量由 30% 充至 80%。

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出游用电方面，护卫舰 07 全系标配堪称“露营神器”的 VTOL 移动电站，其中 205KM 款型及 175KM 四驱款型支持最高达 6.6kW 的外放电功率，能支持野外烹饪、夜间照明、制冷取暖等。

底盘调校方面，护卫舰 07 充分考虑家庭乘员的乘坐舒适感，通过低阻尼、低偏频的底盘调校，带来舒适惬意的乘坐体验。护卫舰 07 采用前麦弗逊独立悬架及全新后四连杆独立悬架，全面提升悬架对路面适应能力；全系标配 FSD 频率可变阻尼减振器，能够根据路面变化自动调节阻尼力，有效化解路面颠簸与冲击。

护卫舰 07 搭载“刀片电池”，拥有新能源车专属的安全车身结构，以及完备的主、被动安全配置。护卫舰 07 还拥有安全的乘员舱环境，DiPilot 智能驾驶辅助系统、DMS 驾驶员监测辅助、W-HUD 抬头显示和智能集成制动系统等。

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关键词：比亚迪护卫舰07

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