比亚迪护卫舰 07 上市：最高 205km 纯电续航，综合补贴后售价 20.28 万至 28.98 万元

IT之家 12 月 7 日消息，比亚迪护卫舰 07 上市发布会于 12 月 9 日召开，新车定位全新大五座超混 SUV。护卫舰 07 新车共推出六款配置，其中包含 DM-i 和 DM-p 两种动力，以及 100KM、205KM 和 175KM 三种续航里程版本，售价区间为 20.28-28.98 万元。护卫舰 07 实现了最高 205km 的纯电续航和超过 1200km 的综合续航。

下面是具体售价信息：

100KM 豪华型售价 20.28 万元

100KM 尊贵型售价 21.58 万元

100KM 旗舰型售价 22.88 万元

205KM 尊贵型售价 24.58 万元

205KM 旗舰型售价 25.98 万元

175KM 四驱旗舰型售价 28.98 万元

护卫舰 07 上市权益包括：2 年 0 息，首付 50% 起，5000 元置换补贴，免费赠送 4 次常规保养；非营运车辆三电系统终身保修 (首任车主)，整车包修期 6 年或 15 万公里；2 年免费充电桩及安装权益；还有 2 年免费车机流量，2 年免费云服务，2 年免费 E-CaII 紧急救援、I-Call 智慧客服，免费 OTA 系统升级，免费在线导航，免费智能语音在线。（以上权益截止至 12 月 31 日 (含) 止，详情请咨询当地经销商。）

外观方面，护卫舰 07 基于比亚迪全新“海洋美学”设计理念打造，整车运用丰富的海洋元素。“海浪律动前脸”搭配格栅两侧阵次排列的灯组，拉伸前脸视觉宽度，“深海中脊峰式格栅”采用亮黑色饰件垂直紧密排列，格栅之上采用透明件覆盖格栅条纹及 LOGO，带来更年轻视觉观感。深海光影晶钻大灯与上格栅融为一体，结合比亚迪新字标发光 LOGO，进一步凸显前脸的辨识度与科技感。波纹双影式舰身和逐浪奔涌车身腰线，勾勒出奇妙的车身光影曲面，让整车外观更具视觉冲击力。

护卫舰 07 的 205KM 和 175KM 款型配备前格栅灯源和 D 柱能量指示灯，拥有丰富灯语，其中 D 柱能量指示灯可以在车辆开闭锁时，配合海浪旋涡式尾灯营造出迎宾效果。

护卫舰 07 采用全新大五座布局，舍弃了使用率较低的第三排座椅，配合长宽高分别为 4820/1920/1750mm，轴距为 2820mm，以及后排纯平地台设计，最大程度释放后排乘坐空间与后备厢储物空间。

护卫舰 07 侧面采用上下双腰线设计，还采用了隐私玻璃和隐藏式门把手设计。车尾部分饱满圆润，柔和线条。同时，新车采用贯穿式尾灯组，尾厢上沿处还设计了扰流板。

内饰方面，延续比亚迪家族风格，采用了云雾灰内饰配色，车门板通过海洋灵动的波浪以及细节造型，营造出海洋网独特的驾乘空间。

智能化配置方面，护卫舰 07 全系标配 15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad，内置最新的 DiLink 智能网联系统，支持 5G 互联，数据传播速度得到极大提升。同时，新车还采用全新升级的全场景智能语音功能，新增连续对话、可见即可说、四音区唤醒功能。同时，护卫舰 07 高配车型还配备了 HiFi 级定制丹拿音响，带来影院级和音乐厅般的临场聆听体验。

护卫舰 07 是支持 iPhone NFC 数字钥匙的车型，其全系标配全场景数字钥匙，除了支持 Android 手机，还能用 iPhone 或 Apple Watch 来解锁、闭锁以及启动车辆。

动力方面，护卫舰 07 搭载比亚迪超级混动技术，同时提供 DM-i 与 DM-p 两种动力架构，采用骁云-插混专用 1.5T 高效发动机、EHS 电混系统、超级混动专用功率型“刀片电池”。发动机最大功率为 102kW，其中两驱版的电动机最大功率为 145kW；四驱版的双电机最大总功率为 295kW，最大总扭矩 656N・m，官方公布 0-100km / h 加速仅需 4.7 秒。

IT之家了解到，续航方面，护卫舰 07 提供三种续航里程版本，分别是搭载 DM-i 的 100KM 款型、205KM 款型以及搭载 DM-p 的 175KM 四驱款型，其中 205KM 款型综合续航超 1200km。此外，新车全系标配直流快充接口，其中 100KM 款型支持最大 40kW 的快充功率，205KM 款型及 175KM 款型最高可达 75kW，20 分钟即可将电量由 30% 充至 80%。

出游用电方面，护卫舰 07 全系标配堪称“露营神器”的 VTOL 移动电站，其中 205KM 款型及 175KM 四驱款型支持最高达 6.6kW 的外放电功率，能支持野外烹饪、夜间照明、制冷取暖等。

底盘调校方面，护卫舰 07 充分考虑家庭乘员的乘坐舒适感，通过低阻尼、低偏频的底盘调校，带来舒适惬意的乘坐体验。护卫舰 07 采用前麦弗逊独立悬架及全新后四连杆独立悬架，全面提升悬架对路面适应能力；全系标配 FSD 频率可变阻尼减振器，能够根据路面变化自动调节阻尼力，有效化解路面颠簸与冲击。

护卫舰 07 搭载“刀片电池”，拥有新能源车专属的安全车身结构，以及完备的主、被动安全配置。护卫舰 07 还拥有安全的乘员舱环境，DiPilot 智能驾驶辅助系统、DMS 驾驶员监测辅助、W-HUD 抬头显示和智能集成制动系统等。