消息称特斯拉上海工厂将于 12 月 25 日至明年 1 月 1 日暂停生产 Model Y

北京时间 12 月 9 日晚间消息，据报道，一份内部备忘录显示，特斯拉上海工厂将于 12 月 25 日至明年 1 月 1 日期间暂停生产 Model Y 电动汽车。

另据两位知情人士称，此次暂停生产 Model Y，也是特斯拉此前制定的减产 30% 计划的一部分。上海工厂是特斯拉最重要的制造中心，而 Model Y 也是特斯拉最畅销的车型。

相比之下，在去年 12 月的最后一周，上海工厂仍保持正常运营。这两位知情人士称，工厂在年终假期关闭并不是一种既定的做法。

对此，特斯拉尚未发表评论。

这份内部备忘录显示，特斯拉的目标是在 12 月的最后三周生产略高于 2 万辆 Model Y 的汽车，包括此次即将暂停生产的一周。相比之下，今年 11 月 Model Y 的产量保持在每周约 1.3 万辆，相当于三周生产 3.9 万辆。

目前尚不清楚，上海工厂 Model 3 的产量是否将受到影响。当前，Model Y 在上海工厂的产量中所占份额最大。

本周早些时候曾有报道称，特斯拉计划于本月将上海工厂的 Model Y 和 Model 3 生产线的产量削减约 20%。但特斯拉的一名代表随后表示，减产的说法“毫无根据”。

昨日又有知情人士称，特斯拉最早将于下周一缩短上海工厂生产线工人的工作时长，并已推迟一些新员工的上岗时间。这进一步表明，特斯拉电动汽车的市场需求并未达到预期。