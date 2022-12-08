自动驾驶被诉欺诈，特斯拉回应称未能实现长期目标不算欺诈

IT之家 12 月 8 日消息，特斯拉在一位用户就其自动驾驶提起的诉讼中为自己辩护，称“仅仅是未能实现长期的、有抱负的目标并不是欺诈”。

今年 9 月份，一位特斯拉车主对特斯拉提起集体诉讼，称特斯拉“涉嫌在其自动驾驶、增强型自动驾驶和完全自动驾驶（FSD）技术上误导公众”。

自 2016 年以来，特斯拉就声称其生产的所有车辆都有“所有需要的硬件”，可以通过未来的软件更新实现自动驾驶。然而，这家汽车制造商尚未兑现承诺，而且在过去几年中，一些车主开始怀疑特斯拉的能力不够，因此出现了上述诉讼。

上周，特斯拉申请驳回该诉讼，并罕见地对尚未实现自动驾驶发表评论。在驳回动议中，特斯拉辩称，其未能实现目标并不构成欺诈，称“仅仅未能实现一个长期的、有抱负的目标并不是欺诈”。

车主要想获得胜诉还是很难的，他们需要证明，特斯拉故意误导客户，让他们认为自己购买的是将成为自动驾驶的车辆。还需要证明特斯拉知道其无法兑现承诺，这可能很难做到。

IT之家了解到，特斯拉从未对实现这一目标的具体时间作出承诺，但其首席执行官埃隆-马斯克曾表示，特斯拉将在 2020 年实现自动驾驶，不过这个目标已经被推迟了好几次。

在驳回的动议中，特斯拉辩称，起诉书反而表明，特斯拉一直在为实现自动驾驶的目标而努力。

相反，起诉书中的指控表明，特斯拉一直在通过发布软件更新来不断改进其 ADAS 技术，目标是在未来实现更多更好的自动驾驶能力。

特斯拉还提到了该公司和首席执行官埃隆-马斯克的一些评论，这些评论构成了对将自动驾驶技术推向市场会有问题的警告。

此外，从早期开始，特斯拉就明确表示，在监管机构批准真正的自动驾驶之前，仍然会有很大的时间差距，不同的司法管辖区有很大差异。

该公司在论证的最后说，“起诉书中没有确定特斯拉承诺的向公众发布完全自动驾驶的具体时间表”。

不过，这至少说明特斯拉承认未能实现自动驾驶目标。