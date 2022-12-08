消息称特斯拉上海工厂下周缩短工作时长，新员工上岗被推迟

北京时间 12 月 8 日晚间消息，据报道，多位知情人士今日称，特斯拉最早将于下周一缩短上海工厂生产线工人的工作时长，并已推迟一些新员工的上岗时间。这进一步表明，特斯拉电动汽车的市场需求并未达到预期。

这些知情人士称，当前特斯拉上海工厂每天有两个工作班次，每个班次工作 11.5 个小时。而调整后，同样是两个班次，但每个班次的工作时长降至 9.5 个小时。

媒体获得的一份生产时间表显示，这一变化计划从下周一开始实施，但也可能会在最后一刻做出调整。这些知情人士还称，工作时长缩短将导致生产工人的月薪减少。

该消息传出后，特斯拉股价在盘前交易中一度下跌 2.3%，报于每股 170 美元。

本周早些时候曾有报道称，特斯拉计划于本月将上海工厂的 Model Y 和 Model 3 生产线的产量削减约 20%。但特斯拉的一名代表随后表示，减产的说法“毫无根据”，但并未详细说明。

除了工作时长的调整，知情人士还称，一些新员工的入职流程也已经暂停。一些原定于 11 月开始投入生产的员工，包括特斯拉电池车间和汽车装配线上的员工，已被告知推迟上岗。其中一位人士表示，特斯拉的招聘人员告诉他们，要做好春节假期（明年 1 月下旬）后开始工作的准备，因为特斯拉目前并不迫切需要更多工人。

对此，特斯拉的一名代表拒绝发表评论。

当前，特斯拉正面临中国本土电动汽车制造商更激烈的竞争。近期，特斯拉对上海工厂进行了升级，年产能提高到了约 100 万辆。但同时，特斯拉最近也推出了降价和激励措施，表明其电动汽车的需求没有跟上供应的增加。

本周三，特斯拉又向本月购买和提货新车的客户提供了 6000 元（约合 860 美元）的补贴，表明特斯拉有库存需要清理。

对于特斯拉而言，中国市场至关重要。马斯克预计，未来几年特斯拉在全球市场的年增长率将达到 50%。要实现这一目标，保持中国市场的持续增长尤为关键。