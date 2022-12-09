华为与三星达成专利交叉许可协议

IT之家 12 月 9 日消息，据新华社报道，继华为宣布与 OPPO 广东移动通信有限公司就 5G 标准等必要专利技术签订全球专利交叉许可协议后，华为还和三星集团已就各自的标准必要专利包达成交叉许可协议。

华为介绍，过去一年中，包括三星以及智能车、网络和其他行业的全球近 20 家厂商获得了华为专利许可，预计 2022 年将有共计 3.5 亿台 5G 手机和 1500 万台网联车获得华为公司专利许可。

此次华为与 OPPO 宣布签订的全球专利交叉许可协议，覆盖了包括 5G 标准在内的蜂窝通信标准基本专利。根据协议，OPPO 付费获得了华为先进的 5G 技术许可。同时，OPPO 在无线标准的相关研究，华为也获得了所需的 OPPO 专利许可。

专利交叉许可通常是指两个或者两个以上专利权人在一定条件下，相互向对方授予各自的专利实施权许可。专利交叉许可体现了当事方对知识产权的尊重，同时降低了专利使用成本，有利于推动技术交流和研发，并向市场提供更加优良的产品。

IT之家获悉，目前，中国已成为全球信息通信技术领域的重要专利贡献者。以 5G 通信为例，中国企业被国际相关组织接纳的提案和已授权声明专利占比均已超过 30%。