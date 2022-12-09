大疆发布新一代航拍无人机 DJI Mini 3：支持 4K HDR 录制，2689 元起

IT之家 12 月 9 日消息，DJI 大疆今日正式发布新一代航拍无人机 DJI Mini 3，售价 2689 元。

据介绍，全新的 DJI Mini 3 将硬核性能融入低于 249g 的轻巧机身中，可达 38 分钟续航时间，搭配长续航电池可实现 51 分钟超长续航 。它搭载 1/1.3 英寸传感器，配备 f / 1.7 超大光圈，支持 4K HDR 影像，同时支持高品质无损竖拍和大角度仰拍，独特的航拍视角让画面更生动。

官方称， Mini 3 采用双原生 ISO 和芯片级 HDR 技术，支持 4K HDR 视频直出，更高的动态范围捕捉明暗处光影层次感，还原最真实、鲜明的拍摄场景。DJI Mini 3 配备 f / 1.7 超大光圈，配合感光能力惊人的 2.4μm 四合一大像素，清晰记录光影细节，即使在夜晚暗光环境下画面依旧纯净。

IT之家了解到，DJI Mini 3 最高可录制 4k / 30fps 视频和拍摄 1200 万像素 RAW 格式照片，还支持最大 4 倍变焦，采用创新云台构型设计，不仅可以实现大角度仰拍，更可一键切换至无损竖拍模式。

价格方面，DJI Mini 3（仅飞行器）售价 2689 元，DJI Mini 3（配备 DJI RC-N1 标准遥控器）售价 3288 元，DJI Mini 3 带屏遥控器版售价 4288 元，DJI Mini 3 长续航畅飞套装售价 4776 元，DJI Mini 3 长续航畅飞套装（带屏遥控器版）售价 5776 元。