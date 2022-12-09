马斯克称 Twitter 准备删除 15 亿个非活跃账户，并显示推文点击量

北京时间 12 月 9 日晚间消息，据报道，Twitter CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）今日表示，Twitter 正准备删除 15 亿个非活跃账户。

马斯克称，删除这些“休眠账户”是合情合理的，因为它们“没有发布推文”，而且“已经多年没有登录了”。同时，这也将释放出大量的账户名供他人注册时使用。

今年第二季度，Twitter 将其 2.378 亿用户视为“可货币化的日活跃用户”（MDAC），这意味着他们在平台上很活跃，而 Twitter 也正在向他们展示广告。

事实上，马斯克此前也曾表示，将从 Twitter 上删除不活跃的账户。他 11 月份曾表示，15 年来一直处于不活跃状态的账户将被清除。

而这一次，尚不不清楚 Twitter 将删除多长时间处于非活动状态的账户。但马斯克 10 月份曾暗示，休眠一年多的账户也可能面临风险。

对此，Twitter 的代表尚未发表评论。

此外，马斯克今日还在 Twitter 上宣布，将推出一项新功能，允许 Twitter 用户查看他们所发布推文的浏览量。他说：“Twitter 将在几周内显示点击量，就像视频一样。Twitter 比人们想象的要活跃得多。”