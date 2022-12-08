抵消“苹果税”：消息称推特“蓝 V 认证”在 iPhone 上每月收费 11 美元，网站上每月 7 美元

IT之家 12 月 8 日消息，据 The Information 报道，Twitter 计划在 iPhone 上每月收取 11 美元的 Twitter Blue（“蓝 V 认证”）订阅费，在网站上 Twitter Blue 的价格将是每月 7 美元，之所以有差价，是为了抵消苹果从应用内购中收取的 30% 的“苹果税”。

据 The Information 报道，在 Twitter Blue 暂停推出之前，马斯克将其订阅费定为 7.99 美元，但重新推出后，定价将发生变化。一些员工已被告知新的定价，目前仍不清楚计划是否会改变。

如果用户在 iPhone 订阅该服务，每月收费 11 美元，如果在网站上订阅该服务，则每月收费 7 美元。这种定价差异能够鼓励用户在网站上订阅该服务，避免向苹果缴纳 30% 的应用内购费用。

很多其它公司在 iPhone 上收取的订阅费用也比在网站上、安卓设备上的更高，但这往往导致消费者的困惑，他们不明白为什么价格在设备与设备之间是不同的。

马斯克上周批评了苹果的应用商店收费，并声称苹果“威胁要从其应用商店中下架 Twitter”，但他后来在与苹果 CEO 蒂姆-库克会面后收回了这一说法。马斯克和库克在苹果总部会面后，马斯克说他们进行了一次“良好的对话”，在 Twitter 可能被从 App Store 中下架的问题上存在着“误解”。

IT之家了解到，Twitter 计划在周五重新推出 Twitter Blue，预计 Twitter Blue 将为企业、政府账户和个人推出不同的徽章颜色。