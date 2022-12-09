郭明錤：马斯克收购 Twitter 后，后者砍掉约 80% 的服务器订单

IT之家 12 月 9 日消息，分析师郭明錤表示，据最新的调查显示，在埃隆・马斯克并购 Twitter 后，Twitter 砍了服务器订单约 80%。

郭明錤称，Twitter 服务器几乎都采用 Intel 的处理器，故此砍单不利于 Intel 2023 年的营收与利润。因服务器处理器是 Intel 关键利润驱动，故 Intel 为此砍单的主要输家。

Twitter 是纬颖前三大服务器客户，故 Twitter 砍单不利于纬颖 2023 年服务器出货动能。服务器市场最坏仍未到来，2023 年服务器市场出货可能衰退 (低于市场预期)，关键零组件 (如 BMC) 出货量仍有潜在砍单风险。

IT之家获悉，此前埃隆・马斯克斥资 440 亿美元收购了 Twitter，接管 Twitter 后，开始大刀阔斧的改革，已经解雇了数千人。马斯克还指示 Twitter 团队通过削减云服务和额外服务器空间的方式，寻求每年节省超过 10 亿美元的基础设施成本。

另外，郭明錤调查显示，信骅已下修 2023 年 BMC (基板管理控制器) 出货量。因信骅是 BMC 领导厂商，此砍单意味着服务器在 2023 年出货动能可能低于市场预期。

因 1H23 服务器库存持续调整与近期客户 2023 年需求放缓，信骅在 2023 年的 BMC 出货预估，可能已调降至没有成长至衰退 5% YoY (vs. 市场共识的成长 15% YoY)。从其他服务器零组件 (如：储存相关) 在 1H23 的年出货衰退双位数且 2H23 能见度低之下，未来服务器出货可能仍有进一步的砍单风险。