设有缓冲期，苹果不支持近期新增设备启用 iCloud 高级数据保护功能

IT之家 12 月 10 日消息，通过升级到 iOS 16.2、iPadOS 16.2 和 macOS 13.1 版本（有望下周发布），苹果用户有望启用 iCloud 的高级数据保护（Advanced Data Protection）功能，让 Photos, Notes, Reminders, Voice Memos 等多项服务启用端到端加密。

为了更好地保护用户，苹果 Apple ID 帐号下的新增设备需要一定的缓冲期才能启用 Advanced Data Protection 功能。根据部分用户截图，这项功能需要等到 1 月底或者 2 月初才能生效。

IT之家了解到，在提醒中写道：

由于这台设备是你近期添加的，因此在 2023 年 2 月 2 日之前无法启用 Advanced Data Protection 功能。在这段等待期内我们会帮助保护你的账号和数据。

而 Apple ID 帐号下已经添加的旧款设备可以正常启用 Advanced Data Protection 功能。在这种情况下，所有添加到该 Apple ID 账户的设备都受到 iCloud 扩展的端到端加密的完全保护，包括仍处于等待期的较新设备。