微软推送 Win11 Dev 25262 更新：优化小部件面板，修复大量 Bug

IT之家 12 月 10 日消息，微软今天向 Dev Channel 发布了 Windows 11 Insider Preview Build 25262 版本更新。

首先，微软宣布开启 12 月 Bug Bash 活动： Dev 和 Beta 频道的内部人员将在反馈中心看到相关任务。此次 Bug Bash 将一直持续到 12 月 13 日。Bug Bash 结束后，参与的内部人员将在反馈中心收到纪念徽章。

在 25262 预览版中，用户使用小组件无需再登录微软账户，且在“设置”>“系统”>“疑难解答”底部添加了指向“快速协助”的链接，以在 PC 出现问题时提供帮助。

此外，微软还发布了 Media Player 更新，对视频文件夹进行了小幅改进。微软还表示，他们已经开始在 Dev Channel 中向 Windows Insiders 推出截图工具中的录屏功能，详情可参见IT之家此前报道。

这里应广大家友要求，先放一下该版本中已知的 Bug。

[普遍性问题]

根据最新的反馈，微软将删除已知问题列表中的音频问题。

正在调查最近版本中一些应用和游戏的崩溃问题。

正在努力修复导致应用程序中的各种 UI 时有消失并重新出现的问题。

在此版本中，您可能会遇到投放功能（使用 WIN + K）的问题，微软只表示正在努力修复。

[任务栏和系统托盘]

使用针对平板电脑优化的任务栏时，任务栏有时会被断成两截。您也有可能在辅助显示器上遇到这一问题。

正在努力解决导致快速设置蓝牙部分崩溃的问题。如果您受到影响，请暂时手动到“设置”>“蓝牙和设备”以添加蓝牙设备。

[在任务栏上搜索]

任务栏上的搜索框可能会无法正确显示，或者出现伪像。

当用户更改主显示器时可能会看到一个漂浮在桌面上的搜索框，不过这一问题可以通过个性化 > 任务栏 > 搜索并切换设置来解决。

在阿拉伯语等从右到左显示的语言中，任务栏搜索框中的文本存在布局问题。

一些日语 IME 候选项目被夹在任务栏上的搜索框中。

[任务管理器]

按发布者名称来筛选进程的话可能无法正确匹配到你想要的结果。

应用筛选后，某些服务可能无法显示在“服务”页面中。

如果在搜索 / 筛选时启动了新进程，则该进程可能会短暂出现在筛选列表中。

从任务管理器设置页面应用时，某些对话框可能会呈现不正确的主题。

当在任务管理器设置页面中应用主题更改时，进程页面的数据内容区域可能会闪烁一下。

任务管理器可能无法正确显示浅色 / 深色内容从而导致文本看不清，暂时的解决方法是手动将其切换为“浅色”或“深色”两者之一。

任务管理器中的“启动”页面显示不完全，请暂时通过“设置”>“应用”>“启动”使用这一功能。

[小工具]

中国（以及可能的其他人）测试人员可能会遇到小部件面板以不可见的状态卡住的问题，最终导致屏幕左侧的点击没反应。如果遇到这种情况，按 WIN + D 切到桌面可能会有点用。

在从右到左的显示语言（如阿拉伯语）中，当单击以展开小部件板视图时，内容会在小部件板调整大小之前动画化。

此版本对 Widgets 进行了更改，并修复了一组 Bug。

Bug 修复

[一般性问题]

修复了 PC 上缺少 Widgets 应用程序包导致 explorer.exe 在升级到 Build 25252 后循环崩溃的问题。这个问题也被认为是 Windows Sandbox 在此版本中无法运行的原因。

修复了导致某些预览体验成员无法查看辅助驱动器或其他 PCI 设备的问题。

[任务栏和系统托盘]

修复了在新版系统托盘设计中，用户自动隐藏任务栏功能无法工作的问题。

修复了导致全屏窗口和辅助显示器上的任务栏之间出现间隙的问题。

修复了系统托盘区域随着时间的变化而移动的问题。

修复了导致快速设置中媒体控件的上半部分丢失的问题。

[在任务栏上搜索]

解决了搜索时必须按退格键才能看到以 .cmd、.exe 或 .bat 结尾的某些文件的结果的问题。

改进了在某些情况下启动搜索窗口的性能。

修复了单击任一显示器时搜索框不会按预期显示在多个显示器上的问题。

修复了单击任务栏上的搜索框时，搜索框会在“搜索”弹出窗口显示之前短暂闪烁的问题。

[输入]

修复了将窗口拖动到 DPI 较低的显示器时出现鼠标跳离当前显示器的问题。

[文件管理器]

修复了从文件资源管理器的“最近”部分打开某些项目时导致 explorer.exe 崩溃的问题。

[设置]

快速设置的 Wi-Fi 部分不应再意外地在某些条目上显示网络地址。

[任务管理器]

修复了任务管理器中性能页面上的图表可能不会更新的问题（即使实时更新速度设置没有暂停）。

[其他]