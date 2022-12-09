微软免费 Win11 虚拟机更新：明年 3 月 5 日之前无需激活，包含 Windows 11 开发环境 2212

IT之家 12 月 9 日消息，在上个月发布新的免费 Windows 11 虚拟机后，微软又推出了另一项更新。Windows 11 开发环境 2212 现在可以在四种虚拟化软件中下载。用户可以为 VMWare、第二代 Hyper-V、VirtualBox 和 Parallels 获得免费的 Windows 11 虚拟机。

微软官方新的 Windows 11 虚拟机大小约 20GB（点此下载查看），包括以下工具：

Windows 11 企业版 SKU（评估）

Visual Studio 2022 社区版，集成 UWP、.NET 桌面、Azure 和用于 C#工作负载的 Windows App SDK

Windows Subsystem for Linux 2，集成启用 Ubuntu

安装了 Windows Terminal

启用开发者模式

微软表示，这些虚拟机是为那些想使用最新版本的 Windows、开发者工具、SDK 和准备好示例程序快速开始构建 Windows 应用程序而制作的。同时，这也是一种快速、简单、免费的方式，来检查 Windows 11 及其开发者工具箱所能提供的内容。

微软将允许在 2023 年 3 月 5 日之前免费使用其最新的 Windows 11 虚拟机，且无需激活（之前版本有效期至 2023 年 1 月 10 日）。在此之后，Windows 11 将要求用户输入真正的许可证密钥以继续使用虚拟机。

IT之家获悉，用户仍然可以使用 Windows 7 密钥来激活 Windows 11，只要确保版本匹配即可。