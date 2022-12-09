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截图工具的录屏功能已向 Win11 开发频道推出，可选择录制区域

2022/12/9 8:43:00 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 Terrence 的线索投递！

IT之家 12 月 9 日消息，据微软官网消息，今天微软开始为 Windows 11 的截图工具 Snipping Tool 应用程序推出新版本 11.2211.35.0，提供给开发频道中的 Windows Insider。由于刚刚开始推出，所以并不是所有开发频道的用户都会马上收到该更新。

The new Snipping Tool icon in Windows 11.

此次 Snipping Tool 更新最重要的就是引入了一个内置的录屏功能，此前用户得借助 Xbox Game Bar 或第三方工具才能进行录屏。

Snipping Tool screen recording session in progress.

要想开始录屏，从 Windows 11 微软商店更新 Snipping Tool 应用程序，然后只需要打开 Snipping Tool 应用程序并点击新的录屏即可。

The Snipping Tool App opened with the new record option available.

在开始屏幕录制之前，用户将能够选择想要录制的屏幕部分。完成后，可以在保存或与他人分享前对其进行预览。

The region selection experience to setup a new recording session in Snipping Tool.

微软称，由于这是该应用的早期测试版本，目前该功能存在几个已知问题，部分用户可能出现在点击“开始”和实际开始录屏之间有轻微的延迟。

IT之家了解到，该功能测试完成后应该会作为常规应用更新，或作为 Windows 11 功能更新的一部分，向所有人推出，通常情况下这需要几周或几个月的时间。

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关键词：Win11

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