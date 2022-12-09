截图工具的录屏功能已向 Win11 开发频道推出，可选择录制区域

IT之家 12 月 9 日消息，据微软官网消息，今天微软开始为 Windows 11 的截图工具 Snipping Tool 应用程序推出新版本 11.2211.35.0，提供给开发频道中的 Windows Insider。由于刚刚开始推出，所以并不是所有开发频道的用户都会马上收到该更新。

此次 Snipping Tool 更新最重要的就是引入了一个内置的录屏功能，此前用户得借助 Xbox Game Bar 或第三方工具才能进行录屏。

要想开始录屏，从 Windows 11 微软商店更新 Snipping Tool 应用程序，然后只需要打开 Snipping Tool 应用程序并点击新的录屏即可。

在开始屏幕录制之前，用户将能够选择想要录制的屏幕部分。完成后，可以在保存或与他人分享前对其进行预览。

微软称，由于这是该应用的早期测试版本，目前该功能存在几个已知问题，部分用户可能出现在点击“开始”和实际开始录屏之间有轻微的延迟。

IT之家了解到，该功能测试完成后应该会作为常规应用更新，或作为 Windows 11 功能更新的一部分，向所有人推出，通常情况下这需要几周或几个月的时间。