高分五号 01A 卫星成功发射，高分专项工程空间段建设任务全面完成

IT之家 12 月 9 日消息，今天凌晨 2 时 31 分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将高光谱综合观测卫星（又名高分五号 01A 卫星）发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功，标志着高分专项工程空间段建设任务已全面完成。

IT之家了解到，此次任务是长征系列运载火箭的第 453 次飞行。

据介绍，该卫星主要面向污染减排、环境质量监管、大气成分监测、自然资源调查、气候变化研究等重大需求，开展高光谱遥感监测应用，为国家环保、国土、气象、农业、减灾、水利、林业、海洋、测绘等部门 (领域) 提供数据服务和支撑。

此次发射的高光谱综合观测卫星是高分专项天基系统的重要组成部分，是实现高分专项高光谱观测能力的重要标志，将进一步提升我国高光谱遥感数据的自给率。

高光谱综合观测卫星发射成功后，将具备国际综合性能第一的大幅宽中高空间分辨率长波红外探测能力、国内成像光谱分辨率第一的可见短波宽谱宽幅高光谱成像能力、国内空间分辨率第一的污染气体高光谱探测能力，还将在轨实现国内第一次卫星三轴机动对月亮定标。

①国际综合性能第一的大幅宽中高空间分辨率长波红外探测能力。卫星搭载的宽幅热红外成像仪观测幅宽达 1500km，与美国同样分辨率的 Landsat 卫星相比，观测幅宽提高 7 倍，热红外观测通道数提高 1 倍，可反演全球高精度地表温度信息。

②国内成像光谱分辨率第一的可见短波宽谱宽幅高光谱成像能力。卫星搭载的可见短波红外高光谱相机最高光谱分辨率达到 2.5nm，可获取更精细的光谱数据，大幅提高我国对甲烷等温室气体排放、水污染监测、矿产和油气资源勘查等能力。

③国内空间分辨率第一的污染气体高光谱探测能力。卫星搭载的大气痕量气体差分吸收光谱仪空间分辨率达 24×13km，光谱分辨率达 0.3～0.6nm，可实现臭氧、二氧化氮、二氧化硫等污染气体观测。

另外，为进一步提升可见短波红外高光谱相机的定标精度，卫星将在轨实现国内第一次卫星三轴机动对月亮定标。

该星将与高光谱观测卫星、大气环境监测卫星组网，实现每天 3 次大气环境探测全球覆盖、1 次红外遥感全球覆盖，3 天对中国及近海地区高光谱、全谱段重访观测，可快速满足行业热点需求。

卫星投入使用后，将应用于生态环境动态监测、自然资源调查、大气成分探测等方面，大幅提升全球大气污染物监测能力，显著提高我国对甲烷等温室气体排放点源和水体污染排放点源的区域宏观监管能力。