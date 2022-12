IT之家 12 月 10 日消息,据猫眼电影官方消息,电影《阿凡达:水之道》映前 6 天 ,预售总票房破亿,成为 2022 年预售票房最快破亿电影。

图源猫眼电影

IT之家了解到,由詹姆斯・卡梅隆执导的好莱坞奇幻大片《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)即将于 12 月 16 日正式上映。全国多地的影院已悄悄开启零点场及首个周末的预售,根据放映模式、影院所处位置及场次的不同,票价在 30 元至 230 元不等,多数都在 40 元至 80 元的区间。

第一部《阿凡达》于 2009 年风靡全球,打破多项票房纪录,成为全球第一部超过 20 亿美元的电影。这部电影因其近乎完美的世界构建、3D 技术的创新使用和精美的视觉效果而受到评论家和观众的好评。《阿凡达:水之道》由詹姆斯・卡梅隆执导,萨姆・沃辛顿、佐伊・索尔达娜等主演,故事发生在第一部的 14 年之后,前作的男女主已经定居下来,并组建了家庭,电影的中心围绕在他们的孩子身上。