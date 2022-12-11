男子将手机改装成“偷拍神器”：前置摄像头放到耳机插孔位置，卖 150 余台后被抓获

IT之家 12 月 11 日消息， 为牟利，邻水一男子将手机前置摄像头改装到耳机插孔位置，安装手机息屏录音录像软件达到隐秘拍摄功能后售卖给他人。

据微信公众号 @邻水公安 消息，日前，邻水公安局成功破获一起非法利用信息网络案，当场收缴改装手机密拍设备一部，成功抓获犯罪嫌疑人潘某某。

据悉，2022 年 2 月，邻水网警在日常巡查中发现有人利用互联网兜售窃听窃照设备，经进一步调查发现该行为已涉嫌非法生产、销售窃听窃照专用器材，于是立即立案侦办。

经查，犯罪嫌疑人潘某某，从事手机维修行业多年，2021 年 8 月潘某某在网上收到一个手机维修帖子，对方提出要将手机前置摄像头改装到耳机插孔的位置，潘某某便按照对方要求改装手机摄像头，并收取 200 元改装费。

尝到“甜头”的潘某某觉得这是一条赚钱的渠道，便在某二手手机交易平台发布“手机摄像头改装”兜售信息，以此寻找客户，每台改装手机收取客户 1000 元至 1900 元不等进行牟利，截止案发时，潘某某非法改装的手机已销往 23 个省市，涉及非法购买者近 150 人，涉案金额近 30 万元。

本文图片均来自微信公众号 @邻水公安

目前，犯罪嫌疑人潘某某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。