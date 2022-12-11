马斯克再给推特员工下“最后通牒”：泄密者将被起诉

12 月 11 日消息，美国当地时间周六，推特新老板埃隆・马斯克（Elon Musk）给员工们发了第二份“最后通牒”，那些泄露公司机密信息的员工将被起诉。

在周六发给推特员工的电子邮件中，马斯克写道：

“推特详细机密信息多次被泄露，表明我们公司有些人继续以违反公司利益和违反个人保密协议的方式行事。我只会说一次：如果你故意违反了入职时签署的保密协议，你将承担全部法律责任，公司也将立即寻求损害赔偿。”

马斯克继续写道：

“偶尔的疏忽是可以理解的，但违背诺言，向媒体发送详细机密信息，意图伤害公司，这样的举动将会得到严厉回应。”

据悉，马斯克在邮件中要求，推特员工需在本周六下午五点之前签署一份承诺书。

美国科技新闻网站 Platform 的执行主编佐伊・希弗 (Zoë Schiffer) 获得了这封电子邮件的副本，但没有在网上发布这份文件，她在推特上写道：“因为推特正在尽其所能追踪消息来源。”

截自社交媒体

希弗的推文引发了热烈讨论，许多推特用户提到了马斯克之前关于透明度的评论，比如他在 12 月 3 日的推文中说，透明度是“增强信任的关键”。马斯克曾承诺让推特更加透明，并将自己描述为“言论自由的绝对主义者”。

推特用户史蒂夫・霍姆伯格（Steve Holmberg）写道:“你的完全透明承诺怎么了？”而另一位用户写道:“很高兴看到马斯克要求员工不要泄露信息的邮件被泄露了。”

推特联合创始人杰克・多西 (Jack Dorsey) 此前也曾在推特上表示:“如果目标是建立受人信任的透明度，为什么不直接不加过滤地发布所有内容，让人们自己判断呢？包括所有关于当前和未来行动的讨论？现在就把一切都公开吧！”马斯克在推特上回应道:“推特既是一家社交媒体公司，也是一个犯罪现场。”

据报道，马斯克 11 月份解雇了 24 名公开或私下反对他的推特员工。在接管公司后不久，他就解雇了大约半数员工。然后向推特剩余员工发出了第一份“最后通牒”：要么同意进行“长时间、高强度工作”，要么离开公司。此举导致大量推特员工辞职。

推特正面临离职员工提起的四起诉讼，被控在解雇员工时存在各种不公平行为。周四，律师香农・里斯-里奥丹（Shannon Liss-Riordan）代表四名原告就诉讼事宜在旧金山举行媒体发布会。此前，五名离职员工提起诉讼，指控推特在大规模裁员之前没有提供足够信息。

11 月份，SpaceX 早期投资者、前 Facebook 高管克里斯・凯利 (Chris Kelly) 表示，马斯克在推特实行的“电锯战略”不太可能奏效，这“对其未来似乎不是个好兆头”。