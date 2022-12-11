Sabrent 推出 M.2 2230 固态硬盘：最大 1TB 容量，适合 Steam Deck 扩容

IT之家 12 月 11 日消息，存储领域新兴品牌 Sabrent 推出了一款 M.2 2230 规格的固态硬盘，最大 1TB 容量，非常适合 Steam Deck、微软 Surface、部分超极本和 Intel NUC 用户升级使用。

值得一提的是，Steam Deck 可以使用 M.2 2242 SSD，S 但V社设计师警告用户最好不要进行此类操作，因为它们会导致 Steam Deck 出现过热等问题，并大大缩这款掌机的使用寿命。所以这种零售级的 M.2 2230 SSD 就显得十分珍贵。

Sabrent Rocket 2230 采用单面设计，搭载了群联全新的 E21T SSD 主控和美光 176 层 TLC NAND，采用 PCIe 4.0 接口，最高可达 5GBps，当然性能也会因容量而异。

说到容量，Sabrent Rocket 2230 提供了 256GB、512GB 和 1TB 三种型号，TBW 分别为 200TB、300TB、600TB，Steam Deck 用户可以考虑一下要不要换个更大一点的硬盘。

从官方给出的数据来看，256GB 型号顺序读取和写入速度分别为 4,650 MBps 和 1,900 MBps；512GB 型号为 5,000 MBps 和 3,700 MBps；1TB 版本分别为 4,750 MBps 和 4,300 MBps。

在随机性能方面，256GB SSD 具有 220,000 IOPS 读取和 470,000 IOPS 写入速度，而 512GB SSD 分别为 440,000 IOPS 和 920,000 IOPS ；1TB 版本分别为 450,000 IOPS 和 545,000 IOPS。

IT之家了解到，该系列硬盘通过了 CE、FCVCCI、BSMI、RoHS、UKCA 认证，平均无故障时间达 1500000 小时，支持 LDPC 数据修正，提供 5 年质保，定价暂未公布。