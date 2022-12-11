小米 13 电池技术官方解读：高硅负极电池 + MCP 电池封装技术，续航达 1.37 天

IT之家 12 月 11 日消息，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于今日 19:00 召开。届时，全新小米 13 系列手机将正式亮相。

小米手机官方今日中午就小米 13 电池技术进行了解读，称小尺寸机身要拥有长续航，电池技术创新是唯一出路，高硅负极电池 + MCP 电池封装技术，在同体积下让电池电量增加 260mAh，让小米 13 续航达到了 1.37 天，“成为小米数字系列续航之最”。

小米表示，作为双尺寸旗舰战略的一员，小米 13 肩负着扛起小尺寸旗舰的大旗。为了在小尺寸机身中承载全新升级的徕卡三摄影像系统与完全革新的性能三大件，小米 13 留给电池的堆叠空间仅有 24.744cm3，相比上一代小米 12 原本就狭小的空间还要再缩小 5.4%，如果还按照上一代的电池设计，这样的空间只能容纳下 4240mAh 电池。

据介绍，在内部评估中，4240mAh 电池的续航已大幅超越上一代，但 4500mAh 容量已经成为当下智能手机的硬性门槛。要想在体积与容量之间达到令人满意的平衡，唯一的做法就是提高电池能量密度。

谈及如何提升电池能量密度时，小米称核心在于如何脱嵌更多锂离子数量。在小米 13 上搭载的这块电池，正是从动力电池技术的“高硅补锂”落地结晶。小米 13 将原先负极中添加的硅材料比例一举提升至三倍，从而获得更高能量密度，根据估算，高硅负极技术电池容量等效提升了 200mAh。

IT之家了解到，小米指出，小米 13 的这块电池，在搭载了 67W 的快充能力下，能量密度还高达 735Wh / L，成为同功率快充电池中的能量密度之王。同时通过多孔结构设计解决了随硅比例提高而被逐渐放大的高膨胀、循环衰减等问题。

此外，小米称在小米 13 电池上还首次采用了 MCP 封装技术，原先保护电路模组是以平铺方向在机身内的，会占据比较大空间。现在通过对电池顶部的顶封精准定位，严格控制弯折角度，让整个保护电路模组得以从平铺变成直立，从原来占据电池长度方向转向厚度方向，实现立体堆叠。这让电池头部堆叠空间减小了 20%，容量等效收益 60mAh。通过高硅负极技术与 MCP 高集成封装，将原先空间只能容纳 4240mAh 的电池容量补足到 4500mAh，核心的目的只有一个，就是减小电池的体积，在保证容量续航的同时，为其它零部件能够腾出更多的空间。

根据此前信息，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，拥有 71.5mm 宽度，搭载最新第二代骁龙 8 旗舰处理器，配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 闪存。影像方面，小米 13 全系搭载徕卡 75mm 人文长焦镜头，f / 2.0 超大光圈。