雷军称小米 13 系列两块屏幕全部重金定制，峰值亮度达 1900nit

IT之家 12 月 11 日消息，小米 13 系列暨 MIUI 14 发布会将于今晚（12 月 11 日）19 点举行，官方对新机的预热仍在继续。

据雷军在微博称，小米 13 系列，一大一小两块屏幕，全部重金定制，还称“这可能是屏幕最亮的安卓旗舰！采用 E6 最新发光材料，峰值亮度达到了惊人的 1900nit。”

雷军还称，小米 13 和小米 13 Pro，双尺寸，一曲屏一直屏，不再是以前的中杯和大杯的关系。双旗舰，面对不同的用户群。小米 13 Pro 面向硬核米粉，配置拉满，Ultra 相机下放，一英寸大底，长焦移动对焦技术等。小米 13 面对时尚年轻人群，极窄四等边，性能堪比电竞手机，徕卡影像、徕卡长焦、无线充电、IP68 全有。

根据此前爆料，小米 13 正面是一块 6.36 英寸的直屏，最大的亮点是视觉四等边。该机左右边框和上边框只有 1.61mm，下巴稍宽一些，但也只有 1.81mm。小米 13 Pro 则采用 6.73 英寸双曲面屏。

具体配置方面，根据此前曝光的图片，小米 13 采用一块 6.36 英寸 E6 FHD+ OLED 显示屏，支持 120Hz 高刷新率，全屏亮度可达 1200nit，峰值亮度可达 1900nit；手机后置 23mm IMX800 主摄像头 + 75mm 1000 万像素长焦镜头 + 15mm 1200 万像素超广角摄像头；辅以 4500mAh 高密度硅氧负极电池 + 小米澎湃 G1 芯片，支持 67W 有线 + 50W 无线 + 10W 反向充电。

小米 13 Pro 则配备了一块 6.73 英寸 E6 2K OLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率和 1920Hz PWM 调光，全屏亮度可达 1200nit，峰值亮度可达 1900nit；手机后置 23mm IMX989 主摄像头 + 75mm JN1 长焦镜头 + 14mm JN1 超广角镜头；配备了一块 4820mAh 电池和小米澎湃 G1 芯片，支持 120W 有线 + 50W 无线 + 10W 反向充电。

两款手机都相对比较轻薄，小米 13 厚 7.98mm，重 189g（素皮版本 8.1mm、185g），有远山蓝（素皮）、旷野绿、黑色及白色四种配色可选；小米 13 Pro 厚 8.38mm，重 229g（素皮版本 8.7mm、210g），有远山蓝（素皮）、旷野绿、陶瓷黑、陶瓷白四种配色可选。

IT之家了解到，除了小米 13 系列，今晚的发布会还会有小米 MIX Fold 2 新配色、小米 Buds 4 半入耳降噪耳机、小米 Watch S2 手表、小米 Sounds Pro 音响、小米万兆路由、小米迷你主机等新品。