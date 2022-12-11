讯景 RX 7900 XTX 显卡亮相，将于明晚开启预售

IT之家 12 月 11 日消息，AMD 即将在 12 月 13 日上市新一代旗舰显卡 RX 7900 XTX / XT 系列，各大非公版也将陆续推出。

讯景今日公布了旗下 RX 7900 XTX Merc 310 显卡，外观基本延续上代设计，背板有所改变，采用三 8 pin 接口供电，将于明晚（双 12 晚 22 点）开启预售。

讯景官方发布了一段视频展示了该显卡的各角度外观，大家可在下方视频中看到新的设计。

IT之家了解到，AMD 旗舰显卡 RX 7900 XTX 公版售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900 XT 公版售价 7399 元。详细参数如下：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。