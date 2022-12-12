撼讯 RX 7900 红魔显卡亮相：可更换红黑背板，21 相 VRM + 三 8pin 供电

IT之家 12 月 11 日消息，撼讯今日公布了 RX 7900 XT 和 RX 7900 XTX 红魔显卡，采用炫酷的半透明背板，配有红色 RGB 灯，还有一个大大的红魔标志。

该系列显卡采用四插槽设计（3.5 或 3.8 插槽），搭载三风扇散热，还配备了一个可更换的背板，该背板延伸到 PCB 之外。

此外，该系列显卡将采用定制的 PCB 设计，由三个 8 pin 接口供电。其中，撼讯 RX 7900 XTX 红魔上使用 14 层 PCB，共有 21 相 VRM，还配有双 BIOS 开关，预计将支持超频。

撼讯 RX 7900 红魔显卡还配备了一个巨大的散热器，该散热器由两个铝制鳍片块和总共八根 6mm 镀镍热管组成，还在 PCB 上配备了防弯曲支架。

IT之家了解到，撼讯 RX 7900 红魔显卡将于 12 月 13 日推出，但频率和价格信息都没有公布，我们可以期待一下。

AMD 即将在 12 月 13 日上市的新一代旗舰显卡 RX 7900XTX 售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900XT 售价 7399 元。

AMD RX 7900 系列公版规格如下：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。