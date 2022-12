苹果曾承诺在 2022 年推出古典音乐应用，但时间不多了

IT之家 12 月 12 日消息,2021 年 8 月,苹果宣布收购古典音乐服务 Primephonic。当时,苹果公司表示,计划在今年推出一个专门的古典音乐(Classical Music)应用程序,但如今已经临近年末,留给苹果的时间不多了。

IT之家了解到,苹果在去年分享的一份新闻稿中称:“苹果音乐计划在明年推出一个专门的古典音乐应用程序,结合 Primephonic 的古典用户界面,粉丝们已经爱上了更多的附加功能。”此后,苹果公司就没有再提及这一计划。

该应用程序将作为 Primephonic 的替代品,为用户提供一个汇集贝多芬和莫扎特等古典音乐的应用。

Primephonic 的网站最初称其正在“为明年初开发一个来自苹果的惊人的新古典音乐体验”,但“明年初”的措辞在 2022 年 3 月 9 日被改为“明年”。

Primephonic 的服务在 2021 年 9 月关闭,当时的用户可以免费获得 6 个月的苹果音乐服务。这意味着 Primephonic 的用户能够收听苹果音乐到 2 月份,这表明苹果可能计划在今年 3 月的活动中发布古典音乐应用程序,但这并未成为现实。

今年 2 月,在安卓版苹果音乐应用的测试版中发现了“Open in Apple Classical”的代码。然后,在 5 月,在 iOS 15.5 测试版中也发现了类似的“Open in Apple Classical”和“A Shortcut to Apple Classical”的内容。这些都暗示苹果计划将应用命名为“苹果经典”,而不是“苹果音乐经典”。

9 月下旬,在苹果服务器的一个 XML 文件中发现了更多对古典音乐应用的参考。目前还不清楚该应用是否会被内置到 iOS 中或在 App Store 上单独发布。

苹果古典音乐的命运如何还是未知数,苹果可能会在未来一两周内推出该应用,或者推出时间可能会推迟到 2023 年,也可能不再推出该应用。