Win11 学院：如何修复 Microsoft Store 的 0x80070483 错误

IT之家 12 月 10 日消息，如果你在 Win11 系统中在打开 Microsoft Store 曾遇到过 0x80070483 错误，那么这篇文章教你一些技巧，来修复这个错误。

0x80070483 错误通常发生在 Microsoft Store 打开的时候，导致这个错误的主要原因是系统组件损坏和丢失。还有一种可能是 Microsoft Store 的缓存损坏，不过这种情况极少发生。

如果你遇到了 0x80070483 错误，那么别慌，IT之家教你处理这个问题的 5 种方法，分别为：

重置 Microsoft Store

运行疑难解答工具

使用 DISM 命令

使用 Powershell 重新安装 Microsoft Store

扫描 PC 上的恶意软件

那么接下来让我们一个接着一个的介绍这 5 种方法：

重置 Microsoft Store

IT之家网友可以尝试在 Win11 系统的设置应用中重置 Microsoft Store，在重置之后检查错误代码是否已经消失。IT之家网友可以按照以下方式运行：

1. 打开 Win11 系统中的设置应用

2. 然后点击左侧面板的“应用”标签，在该标签页选择“安装的应用”

3. 找到 Microsoft Store 点击“...”图标，选择“高级选项”

4. 在“重置”区域中，可以先选择“修复”，如果依然无法修复的话可以点击“重置”。

用户点击“重置”按钮之后将会删除所有应用的数据，通常情况下这种方式可以快速有效地解决上述问题，也是 IT之家首推的处理方式。

运行疑难解答工具

这是 Win11 系统中内置的故障排查工具，IT之家网友可以按照以下方式运行：

1. 打开 Win11 系统中的设置应用

2. 点击左侧的“系统”标签，选择“疑难解答”

3. 选择“其他疑难解答”

4. 然后在“其他疑难解答”中找到“Microsoft Store”，点击右侧的运行

5. 点击下一步来检测问题

使用 DISM 命令

DISM 命令允许管理员修改和修复系统镜像，包括 Windows 系统恢复环境。然而，你也可以用它来修复本地恢复镜像和 Windows 内任何损坏的系统文件。

系统管理员可以使用 DISM 命令来修改和修复系统镜像。该命令不仅可以调整 Windows System Recovery 环境，而且可以修复本地恢复镜像和 Windows 系统文件损坏。IT之家网友可以按照以下方式运行：

1. 在任务栏搜索框中输入“命令提示符”，Win11 系统支持模糊查询，例如“mingli”就会跳出命令提示符。

2. 右键结果中的“命令提示符”，然后选择“以管理员身份运行”

3. 输入“DISM.exe/ Online /Cleanup-image/Restorehealth”（注意：“/”之前都有个空格），然后按下回车键

4. 整个过程可能会持续几分钟时间，在完成之后需要重启电脑。

使用 Powershell 重新安装 Microsoft Store

Powershell 是 Windows 系统中内置的命令工具，大部分 Windows 预装应用都可以使用该工具重新安装。IT之家网友可以通过以下命令来重新安装 Microsoft Store。IT之家网友可以按照以下方式运行：

1. 桌面按下 Windows+X 键盘快捷键，然后选择“终端（管理员）”

2. 复制下面这段代码，粘贴到 Powershell 中，或者也可以手动输入

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

3.这个命令有助于重新安装 Microsoft Store。一旦这个过程重新安装了 Microsoft Store，请重新启动你的电脑。

扫描电脑上的恶意软件

在设备感染严重的恶意软件之后，连接到 Windows Store 的组件可能会丢失或发生故障，导致 Microsoft Store 无法正常运行。IT之家网友可以进行全盘扫描，消除发现的安全隐患。删除恶意软件之后可能修复 Microsoft Store 无法运行的问题。

IT之家网友可以按照以下方式运行：

1. 使用 Window 键 + I 快捷方式打开设置应用

2. 在左侧选择“隐私和安全性”，然后点击打开“Windows 安全中心”

3. 在保护区域区域选择“病毒和威胁保护”

4. 点击“扫描选项”，然后选择“完全扫描”选项之后，点击“立即扫描”

如果您使用任何其它杀毒软件，它应该有一个类似的方法来扫描您的电脑上的问题。您可以清理和删除任何威胁，并在检测和处理这些威胁之后重新启动您的电脑。

另外需要注意的是，在重置 Microsoft Store 之后你此前登录的账号以及其它信息都已经不在了，需要你重新登录。