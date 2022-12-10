最高可实现 400 Gbps，微软看中“空心光纤”技术收购 Lumenisity 公司

IT之家 12 月 10 日消息，微软今天宣布收购 Lumenisity，但是并未披露具体的收购价格。后者是一家总部位于英国的初创公司，主要为数据中心和互联网服务供应商开发“空心光纤”（HCF）技术。
微软表示通过收购能够进一步扩大全球云基础设施的能力、降低微软云平台的延迟、提高客户服务。
IT之家了解到，HCF 电缆在 90 年代已经出现，结合了光纤和同轴电缆。不过 Lumenisity 采用了一项专有技术专利，用玻璃管包裹一个充满空气的中心通道，技术原理是光在空气中的传播速度比玻璃快。
该公司于今年 4 月和康卡斯特（Comcast）公司展开的一次测试中，单股 Lumenisity HCF 传输速度可以达到 10Gbps 至 400Gbps。
微软 Azure 核心业务副总裁 Girish Bablani 在一篇博文中写道：
HCF 可以为各行各业带来好处，包括医疗保健、金融服务、制造、零售和政府。对于公共部门，HCF 可以为全球的联邦和地方政府提供增强的安全和入侵检测。
在医疗保健领域，由于 HCF 可以适应大型数据集的规模和数量，它可以帮助加速医疗图像的检索，促进供应商在云中摄取、保存和分享医疗成像数据的能力。
而随着数字经济的兴起，HCF 可以帮助国际金融机构在广泛的地理区域内寻求快速、安全的交易。