最高可实现 400 Gbps，微软看中“空心光纤”技术收购 Lumenisity 公司

IT之家 12 月 10 日消息，微软今天宣布收购 Lumenisity，但是并未披露具体的收购价格。后者是一家总部位于英国的初创公司，主要为数据中心和互联网服务供应商开发“空心光纤”（HCF）技术。

微软表示通过收购能够进一步扩大全球云基础设施的能力、降低微软云平台的延迟、提高客户服务。

IT之家了解到，HCF 电缆在 90 年代已经出现，结合了光纤和同轴电缆。不过 Lumenisity 采用了一项专有技术专利，用玻璃管包裹一个充满空气的中心通道，技术原理是光在空气中的传播速度比玻璃快。

该公司于今年 4 月和康卡斯特（Comcast）公司展开的一次测试中，单股 Lumenisity HCF 传输速度可以达到 10Gbps 至 400Gbps。

微软 Azure 核心业务副总裁 Girish Bablani 在一篇博文中写道：