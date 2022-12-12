SpaceX 将日本登月舱送入太空，明年 4 月着陆

北京时间 12 月 12 日早间消息，据报道，当地时间周日，日本私营探月公司 iSpace 在 SpaceX 的帮助下成功将登月舱送入太空。SpaceX 用猎鹰 9 号火箭为 iSpace 提供服务。

iSpace CEO 兼创始人 Takeshi Hakamada 告诉媒体称：“这是一个新时代的开始。”

Mission 1 登月舱正在前往月球的旅程中，预计明年 4 月底着陆。

iSpace 成立于 10 多年前，它原本只是一个参加谷歌 Lunar Xprize 竞赛的小团队。后来 Lunar Xprize 竞赛取消，iSpace 改变目标，Takeshi Hakamada 希望公司能围绕月球打造一个在经济上可行的生态系统。

在过去一段时间里 iSpace 逐步壮大，现在公司在全球有员工 200 多人。据悉，已经有许多投资者向 iSpace 投资，日本开发银行、铃木汽车、日本航空、空中客车投资公司都已经向 iSpace 下注，公司累计已经融资 2.37 亿美元。。

在本次任务中 iSpace 设定了 10 项里程碑任务，至今已经完成 3 个：发射准备，发射后部署，建立通信连接。接下来要执行的任务是在轨机动部署，然后花一个月时间飞到月球轨道。

Takeshi Hakamada 说：“我对我们的工程团队怀有 100% 的信心，为了实现成功着陆月面的目标，他们一直在做正确的事。”

如果成功，iSpace 将会成为第一家在月球表面着陆的私营企业。