【IT之家开箱】小米 13 Pro 至尊套装图赏：新品全家桶一次带回家

12 月 11 日晚，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会正式举行，其中最受关注的莫过于全新旗舰小米 13 系列。当然，除了小米 13 系列，这次发布会小米还推出了其他新品，包括全新小米 Watch S2 智能手表和小米 Buds 4 真无线耳机等。而目前，IT之家也收到了小米 13 Pro 至尊套装，将这几款产品一起囊括在内，话不多说，现在就为大家送上精美图赏吧。

小米 13 Pro 至尊套装中包含小米 13 Pro 手机、小米 Buds 4 真无线耳机、小米 Watch S2 智能手表以及小米 Case 手机保护壳。

至尊套装的包装拥有红色的封套，烫印着银色的文字，看起来既高端又有一种古典的味道。揭开封套，内里以黑为底色，和产品的包装保持一致。

小米 13 Pro & 保护壳

小米 13 Pro 的包装盒还是上一代全黑的长方体造型，表面烫印的文字，不同在于正面独特的徕卡小红标让包装盒看起来比以往更提神了。

打开包装盒拿出手机，可以看到上一代的整体设计语言在小米 13 Pro 上得到了基本的延续，最大的不同，也许就是背面更加醒目的摄像头模块，以及随之而来的连贯设计语言。

首先看最为醒目的摄像头模块。这枚三摄模组构成了标准的圆角正方形。表面覆盖黑色的玻璃面板，摄像头之间仍然是熟悉的细线分割设计，充满规整和秩序感。

摄像头模块的右下角为醒目的“LEICA”表示，然后还有很小的相机信息字样，再下面则是闪光灯。

IT之家手上这款为陶瓷后盖的旷野绿版本，整个手机背面看上去有着很强的一体性，特别是与摄像头模组的衔接处，非常连贯地以一道曲线的坡度和摄像头模块的黑色陶瓷包边无缝衔接，而不是那种很生硬地让摄像头模块“长在”手机背面。这种连贯的设计语言，在视觉上缓解了摄像头模块的凸起感。

再看手机背面整体，除了黑色的摄像头模块，就只有在左侧竖向排列的“xiaomi”Logo，整体看上去非常简洁。再加上陶瓷材质本身更加平整、瓷实的质感，而且色泽呈现也更加纯粹，这让小米 13 Pro 的背面在视觉上更显得浑然一体、温润如玉。

这里说一下旷野绿配色，这是一种低饱和度、清新温柔的浅绿，搭配陶瓷独特的质感，传递出一种旷野般宁静的气质。

小米 13 Pro 的连贯设计还体现在机身整体上，四曲面立体的机身使它呈现出连贯优美的曲线。从手机背面柔和地过渡到中框，再经由中框与正面四曲面的屏幕玻璃衔接，流畅而自然。

手机正面，就是这块 6.73 英寸的曲面屏幕，和上代一样，前置摄像头顶部中间打孔，左右两侧边框很窄，亮屏时带来出色的视觉观感。

再看机身的其他元素，中框顶部是两枚降噪麦克风、红外线传感器以及天线隔断，底部则为 SIM 卡槽、USB Type-C 接口、通话麦克风和扬声器。

机身左侧有音量按键和电源键，机身右侧则没有任何按键。

小米 13 Pro 机身重量为 210g，厚度为 8.7mm，都在可接受的范围，平时单手使用的时候会觉得有一些分量，但不坠手。

整体来说，小米 13 Pro 在保持核心设计语言的同时，在上一代的基础上又做了调整，最显著的是摄像头的变化和连贯设计语言的加入，让整个手机更有辨识度。特别是小编手上这款旷野绿 + 陶瓷后盖的版本，清新又有质感，很时尚，相信会受到很多消费者的喜爱。

再看手机保护壳，为硅胶材质，但是表面做了类似织物的纹理，因此握在手上的手感也不会差。保护壳的摄像头部分有金属包边，可以进一步防止摄像头模块边缘的磕碰。

同时，在保护壳摄像头包边的右侧还有金色的“xiaomi”镂印文字。

这款保护壳和手机一样，都是旷野绿的配色，摄像头包边则是类似手机中框的更深一些的颜色，两者相呼应，带来了更好的层次感。

此外，这款小米 Case 保护壳还有一条软胶挂饰，更增添了时尚感。

小米 Buds 4 真无线耳机

小米 Buds 4 真无线耳机的包装为白色，表面印有耳机的图样。打开包装，可以看到其中的小米 Buds 4 同样也是旷野绿的配色，与其他产品很好地保持了一致。

小米 Buds 4 真无线耳机充电仓为类似鹅卵石的设计，舱盖部分为金属贴面，整个设计同样很有层次感，清新可爱。

耳机本体也是通体淡绿，耳机柄外侧有一层颜色更深的抛光的塑料贴片，看起来很有玻璃的质感，令整个耳机在视觉上不显单调。

小米 Watch S2 智能手表

最后是小米 Watch S2 智能手表，包装同样为简洁的白色，看起来很有品质感。打开包装则能看到手表本体静静躺在里面。

这款小米 Watch S2 的皮革表带也是淡淡的旷野绿配色，细密的织线围绕表带外围，让表带显得更有质感。

小米 Watch S2 采用圆形表盘设计，表盘侧面为不锈钢材质，而表盘表面覆盖纯黑的玻璃，边缘处以一定的弧度与侧面的不锈钢紧密衔接，做工上乘。

本次发布会的重要新品都在这份小米 13 Pro 至尊套装中了，对于资深米粉来说是不可错过的一份大礼。而如果大家对这几款产品想要有进一步的了解，也欢迎多多关注IT之家评测室。

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