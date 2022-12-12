睿蓝 9 将于 12 月 17 日上市，定位中型纯电 SUV

IT之家 12 月 12 日消息，吉利与力帆联手打造的睿蓝汽车宣布旗下首款换电 SUV 将于 12 月 17 日举行上市发布会。新车定位于中型 SUV，并已于此前完成量产下线，最高端的创始版预售 19.98 万元。

外观方面，新车在造型上采用了全新的设计语言进行打造，例如封闭式格删、贯穿式 LED 行车灯带、分体式大灯组、熏黑贯穿式尾灯组等。

此外，新车还采用了分体还是灯组设计，远近光灯组与前包围两侧的通风开口融合，下方的散热开口采用了梯形设计，整体搭配具有非常不错的电动化属性。

从车身侧面来看，新车新车前后翼子板上设计了两个内凹式的筋线造型，配合车门下方的“收腰”设计，使得新车拥有宽体的视觉效果，再加上上扬的腰线，让车辆处于一种蓄势待发的状态。

车身尺寸方面，其长宽高分别为 4845/1890/1778mm，轴距 2825mm。座椅布局方面，新车提供了 6/7 座两种布局。

IT之家了解到，作为一台纯电车型，睿蓝 9 在智能化、车机功能及娱乐功能方面上也不会太差。诸如，EPB 电子驻车制动、驾驶模式等实体按键 ACC 自适应巡航、限速功能、车距调节等配置均有体现。

性能方面暂未公布，新车基于 GBRC 充换电模块化平台，支持 60 秒无感换电和直流快充双补能模式，而且它还配备了可升级、高安全、长寿命的胶囊电池，以及气温在-30℃~43℃的超宽工作范围的热泵系统。

据介绍，睿蓝 9 配备的胶囊电池通过了 50 多项安全试验，包括碰撞、涉水、着火、颠簸等极限用车场景，而热泵系统采用了多热源耦合、电机主动发热等多种先进技术，零下 30° 环境下依然有效运行。

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